EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Irán en medio de la escalada de disturbios

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de enero, 2026

La Administración Trump ha lanzado este lunes una advertencia urgente para que los ciudadanos estadounidenses abandonen Irán de inmediato, mientras las protestas en el país continúan intensificándose.

La embajada virtual de Estados Unidos paraIrán dio instrucciones a los estadounidenses para que "abandonen Irán ahora" y desarrollen planes de salida que no dependan de la ayuda del gobierno.

Los funcionarios advirtieron que las manifestaciones se están intensificando y podrían volverse violentas, dando lugar a detenciones y heridos, y dijeron que "los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos."

"El aumento de las medidas de seguridad, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los bloqueos de Internet están en curso", se lee en la alerta de seguridad, añadiendo que "el Gobierno de Irán ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y nacionales de Internet."

Según el comunicado, "los ciudadanos estadounidenses deben esperar cortes continuos de Internet, planificar medios alternativos de comunicación y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Türkiye."

Estados Unidos no mantiene presencia diplomática en Irán y no puede prestar allí servicios consulares.

El Departamento de Estado de EEUU ha clasificado a la República Islámica de Irán como destino de nivel 4 "No viajar", advirtiendo a los estadounidenses de riesgos extremos como terrorismo, disturbios, secuestros, arrestos arbitrarios y detenciones injustas.

Los medios de comunicación franceses informaron el lunes de que Francia ha retirado al personal diplomático no esencial de su embajada en Teherán en medio de las crecientes tensiones regionales. Le Figaro y Libération citaron fuentes informadas que confirmaron la medida, que se produce cuando los gobiernos occidentales reevalúan su presencia en Irán tras las crecientes preocupaciones de seguridad.

Trump impone aranceles a Irán

El presidente Donald Trump dijo el lunes por la noche que, con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con el régimen iraní estará sujeto a un arancel del 25% arancel "sobre todos y cada uno de los negocios que se realicen con los Estados Unidos de América."

"Esta orden es definitiva y concluyente", dijo Trump.

Estados Unidos también ha bloqueado el acceso a la página web de la Agencia de Noticias Tasnim, un medio de comunicación afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según informó el lunes la Agencia de Noticias Fars, también vinculada al CGRI.

El Parlamento Europeo ha prohibido a los diplomáticos iraníes la entrada en sus edificios en respuesta a la violenta represión de Teherán contra los manifestantes, dijo el lunes la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. La restricción se aplica a las instalaciones del Parlamento en Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo y todas las oficinas de enlace a través de las ciudades europeas, dijo un funcionario a Euractiv, un sitio web de noticias europeo centrado en las políticas de la UE.

Trump, informado sobre las opciones con Irán

El presidente ha sido informado sobre una serie de opciones militares y encubiertas para su posible uso contra Irán que se extienden más allá de los ataques aéreos estándar, dijeron dos funcionarios del Departamento de Defensa a CBS News, hablando bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles de seguridad nacional.

El equipo de seguridad nacional del presidente se reunirá en la Casa Blanca el martes para revisar las opciones actualizadas sobre Irán, dijeron al medio varias fuentes familiarizadas con las discusiones. No estaba claro de inmediato si el presidente tiene previsto asistir.

Trump ha advertido en los últimos días de las consecuencias si las fuerzas del régimen dañan a los manifestantes, al tiempo que ha mantenido la puerta abierta a las negociaciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo el lunes que Trump está "manteniendo todas sus opciones sobre la mesa", incluidos los ataques aéreos, al tiempo que subrayó que "la diplomacia es siempre la primera opción" para el comandante en jefe. Las declaraciones públicas del régimen iraní son diferentes de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, según Leavitt.

"Creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes", dijo Leavitt a los periodistas. "Sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no tiene miedo de utilizar opciones militares si y cuando lo considere necesario, y nadie lo sabe mejor que Irán".

Reacciones del régimen iraní

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo el lunes que su gobierno está revisando las propuestas de Estados Unidos a pesar de las continuas tensiones entre las naciones.

"Las comunicaciones entre [el enviado especial estadounidense Steve] Witkoff y yo continuaron antes y después de las protestas y siguen en curso", dijo el ministro de Exteriores Abbas Araghchi a Al Jazeera. Calificó las ideas de Washington de "incompatibles" con las amenazas de Estados Unidos contra Teherán.

El líder supremo iraní Ayatollah Ali Jamenei acusó a Trump de juzgar "arrogantemente" al mundo en una serie de publicaciones en las redes sociales el 9 de enero, diciendo que el presidente estadounidense "también caerá."

"Los alborotadores han puesto sus esperanzas en él", declaró Jamenei. "Si es tan capaz, debería dirigir su propio país".

Israel, en alerta máxima

Jerusalén evalúa que Trump cumplirá su amenaza de intervenir contra el régimen iraní si las autoridades iraníes usan fuerza letal contra los manifestantes, lo que podría implicar una potencial acción militar "y que esto podría llevar a un intercambio de golpes con Teherán", informó el lunes la agencia israelí Kan News.

Mientras tanto, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel Effie Defrin reiteró el lunes la postura de los militares, que dijo que fue emitida en el contexto de "muchos rumores" que se propagan, que "las FDI están preparadas para la defensa y en alerta para escenarios sorpresa si es necesario" y que "las protestas en Irán son un asunto interno."

"Seguimos realizando evaluaciones continuas de la situación y actualizaremos sobre cualquier cambio si se produce y cuando se produzca. Insisto: No echen una mano a los rumores", concluye el comunicado de Defrin.

El número de muertos sigue aumentando

Alrededor de 2.000 personas murieron durante las protestas en Irán, dijo un funcionario iraní a Reuters el martes, culpando a los "terroristas" de las muertes tanto de manifestantes como de las fuerzas de seguridad.

El medio de comunicación Iran International, vinculado a la oposición, informó el martes de que el número de muertos era mucho mayor, afirmando que en la mayor matanza masiva de la historia moderna de Irán -llevada a cabo en gran parte durante dos noches consecutivas, el jueves 8 y el viernes 9 de enero- murieron al menos 12.000 personas.

En cambio, el número de muertos en las protestas nacionales de más de dos semanas de duración que comenzaron el 28 de diciembre ha ascendido a 646 personas, según informó el lunes la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, entre ellas 505 manifestantes, 113 militares y personal de seguridad y siete transeúntes. HRANA dijo que estaba investigando otras 579 muertes denunciadas.

Además, según el grupo de derechos humanos, 10.721 personas han sido detenidas desde que comenzaron las manifestaciones.

Las protestas han estallado en 585 localidades de todo el país, incluidas 186 ciudades de las 31 provincias, según HRANA, mientras las autoridades de la República Islámica seguían reprimiendo duramente las manifestaciones, incluido el cierre de Internet.

Los manifestantes han llenado las calles de Teherán, Mashhad y otras ciudades mientras prosiguen las protestas en todo el país por la creciente inflación y el desplome del rial, que se ha desplomado hasta cerca de 1,46 millones por dólar.

Lo que comenzó como un enfado por los precios y el hundimiento de la moneda se ha convertido en un llamamiento abierto a poner fin al régimen clerical, con huelgas que han cerrado mercados y empresas en varios centros comerciales.

Los disturbios se producen en un momento en el que el régimen iraní se enfrenta a las prolongadas sanciones de Estados Unidos y al reciente restablecimiento de las sanciones nucleares por parte de la ONU, así como a las crecientes tensiones en sus sistemas hídrico y energético. Los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares y energéticas iraníes el pasado mes de junio causaron importantes daños y agravaron los problemas energéticos del país.

