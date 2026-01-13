Trump impone un arancel del 25% a países que comercien con Irán

Publicado por Sabrina Martin 12 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este lunes la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida que incrementa de forma directa la presión económica de Estados Unidos sobre Teherán y sobre sus socios internacionales. El anuncio fue realizado a través de una publicación en Truth Social, donde el mandatario afirmó que la disposición entra en vigor “con efecto inmediato”.

Trump explicó que el gravamen se aplicará a todo intercambio comercial que esos países realicen con Estados Unidos, dejando en claro que la política no se limita a sancionar a Irán, sino que busca disuadir a terceros de sostener vínculos económicos con el régimen iraní. En su mensaje, el presidente subrayó que la orden es “definitiva y concluyente”, descartando que se trate de una advertencia o de una medida en evaluación.

La publicación no incluyó excepciones ni precisiones sobre sectores específicos, lo que amplía el alcance potencial del arancel y refuerza su carácter disuasorio frente a Gobiernos y empresas extranjeras.

Un anuncio en un contexto de mayor tensión

El anuncio del arancel se produjo un día después de que Trump señalara públicamente que estaba considerando operaciones militares en Irán. En ese mismo contexto, el presidente advirtió que Irán se estaba acercando a un umbral que podría forzar una intervención, en medio del aumento de víctimas derivado de la intensificación de la represión contra protestas a nivel nacional.

Aunque el mensaje sobre los aranceles no hizo referencia directa a esas posibles acciones, ambos pronunciamientos reflejan un endurecimiento general de la postura de Washington frente a Teherán.