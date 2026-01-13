Un alto cargo iraní alerta de más de 2.000 muertos en las protestas mientras crece la presión internacional

Publicado por Diane Hernández 13 de enero, 2026

Un alto funcionario iraní reconoció por primera vez que alrededor de 2.000 personas han muerto durante las protestas que sacuden al país desde hace dos semanas, en lo que constituye uno de los episodios de represión más letales de los últimos años en Irán, según informó Reuters este martes.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que hay muertes entre los manifestantes y dentro de las fuerzas de seguridad. No obstante, no ofreció un desglose oficial de los fallecidos ni precisó cuántos eran civiles. Los datos contrastan en un número alarmante con lo que daba horas atrás una ONG iraní.

Las protestas estallaron tras el colapso del rial iraní y el agravamiento de la crisis económica, y se han convertido en el mayor desafío interno para el Régimen de los Ayatolás en al menos tres años, en un contexto ya marcado por la tensión regional y los recientes ataques de Israel y Estados Unidos contra intereses iraníes, de acuerdo con Reuters.

Represión, apagón informativo y miles de arrestos

Las autoridades impusieron restricciones severas a las comunicaciones, incluido un apagón casi total de internet en los últimos días, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó este martes que los servicios telefónicos comenzaron a restablecerse, aunque el acceso a internet sigue siendo inestable.

Videos verificados por Reuters muestran enfrentamientos nocturnos en varias ciudades, con disparos, incendios de edificios y vehículos en llamas, reflejando una escalada de violencia entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La organización estadounidense HRANA (Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos) reportó que al menos 10.721 personas han sido arrestadas hasta la noche del lunes. Grupos de derechos humanos afirman haber identificado por nombre a cientos de los fallecidos, mientras que organizaciones opositoras en el exilio sostienen que el número real de muertos supera ampliamente la cifra reconocida por el funcionario iraní.

HRANA también informó que familiares de víctimas se congregaron en el cementerio Behesht Zahra de Teherán, donde corearon consignas de protesta junto a las tumbas, según reportes y videos recibidos por la organización.

Países europeos citan a diplomáticos iraníes tras la represión de las protestas Varios países europeos, entre ellos España, Francia, Reino Unido, Alemania, Finlandia y Dinamarca, convocaron a diplomáticos iraníes para protestar por la represión violenta de las manifestaciones en Irán y el corte del acceso a internet ordenado por las autoridades.



Los gobiernos europeos condenaron el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y exigieron a Teherán que respete los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, de reunión y el acceso libre a internet.



Finlandia y Francia denunciaron abiertamente la "violencia de Estado", mientras que Reino Unido y Dinamarca subrayaron la gravedad de los informes recibidos sobre la situación en el país. Alemania anunció también la convocatoria del embajador iraní, calificando la represión como "impactante", reportó la AFP.



Trump endurece la presión y llama a mantener las protestas

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump elevó la presión contra Teherán. El lunes anunció aranceles del 25% a las importaciones de cualquier país que mantenga negocios con Irán, una medida que afecta directamente a sus socios comerciales clave. Irán exporta gran parte de su petróleo a China, además de mantener intercambios con Turquía, Irak, Emiratos Árabes Unidos e India, según Reuters.

Pekín criticó rápidamente la decisión estadounidense.

Este martes, Trump fue más allá y pidió públicamente a los manifestantes iraníes que continúen las protestas.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese esta matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino", añadió.

Trump también advirtió en días recientes que no descarta nuevas acciones militares si continúa la represión.

Hasta el momento, Teherán no ha respondido oficialmente a los nuevos aranceles anunciados por Washington ni a los llamados del mandatario estadounidense, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación la magnitud de la crisis y el saldo humano de la represión.