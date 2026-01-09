Una investigación de la GAO detecta "lagunas" en los reportes del Departamento de Estado sobre los libros de texto de la UNRWA

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) publicó el jueves un informe en el que concluye que el Departamento de Estado (DOS) no informó adecuadamente al Congreso sobre los esfuerzos para reformar los libros de texto palestinos.

Como parte de la financiación estadounidense a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), el Congreso exigió al departamento que emitiera informes sobre las actividades educativas de la agencia, que según Israel y grupos de vigilancia incluyen desde hace tiempo materiales que promueven el extremismo.

La oficina independiente que responde al Congreso encontró que el Departamento de Estado "omitió información requerida", no cumplió con los plazos o informó de manera inexacta sobre las escuelas de la UNRWA. Así ocurrió en todos los informes menos uno durante los años en que Estados Unidos proporcionó fondos a la UNRWA entre 2018 y 2024.

"En junio de 2019 informamos que la UNRWA y el Departamento de Estado habían tomado medidas para abordar el contenido potencialmente problemático en las escuelas de la agencia de la ONU en Cisjordania y Gaza -contenido que promueve la intolerancia hacia grupos de personas o incita a la violencia-, pero el informe del DOE al Congreso omitió datos solicitados y contenía información inexacta", asegura el informe del GAO.

"En algunos casos, el departamento citó a la organización sin fecha, se basó en conversaciones orales sin identificar un documento que las corroborara o no citó en absoluto información relacionada con la educación", afirma.

Estados Unidos cortó la financiación a la UNRWA para 2019 y 2020, durante la primera Administración Trump, y de nuevo en 2024, como parte de un acuerdo de financiación del Congreso durante la Administración Biden, en gran parte por las preocupaciones sobre los programas de educación de la UNRWA y las acusaciones del Gobierno israelí de que la agencia de ayuda empleaba a cientos de miembros de Hamás en sus instalaciones en Gaza.

El informe de la GAO describe cómo la UNRWA ha "tomado medidas para revisar el plan de estudios y el contenido de los libros de texto de la Autoridad Palestina" que utiliza en Judea, Samaria y Gaza, pero que las revisiones de la agencia siguen encontrando cientos de páginas de material censurable en sus textos didácticos.

"UNRWA revisó 13.149 páginas de libros de texto e informó que encontró problemas en 507 de ellas, lo que representa el 3,85% del total de páginas revisadas", dice el informe de la GAO. "En total, UNRWA informó que identificó 435 problemas en las 507 páginas, 349 de los cuales (aproximadamente el 80%) implicaban material que no se alineaba con las posiciones de la ONU".

Entre esos temas se incluían "problemas de matemáticas que comparan el número de presos a lo largo de dos años y utilizan el número de mártires para enseñar un concepto matemático" y "la descripción de un niño que recibió un disparo y se rompió una pierna mientras participaba en una manifestación de apoyo a la huelga de presos en las cárceles sionistas".

Describe cómo, tan recientemente como el pasado mes de enero, UNRWA tuvo que dejar de utilizar material didáctico que contenía "contenido problemático relacionado con una figura controvertida".

"UNRWA dejó de utilizar un libro de texto de árabe de quinto grado, en el que aparece esta figura e informó haber prohibido por completo la enseñanza relacionada con la figura, confiando ahora en materiales complementarios para enseñar la materia", escribió la GAO.

"Los funcionarios de la UNRWA señalaron que esto puede deberse al conflicto en Cisjordania y Gaza y a que disponían de materiales de autoaprendizaje para enseñar la asignatura", añadió.

Basándose en una declaración del comisionado general de la UNRWA, Phillipe Lazzarini, de junio, esa figura parece ser Dalal Mughrabi, uno de los atacantes de la masacre de la carretera costera de 1978 en la que murieron 38 civiles israelíes, entre ellos 13 niños.

El informe describe cómo los profesores de la UNRWA "a menudo se desvían" del material aprobado basándose en las opiniones de sus alumnos sobre "contenidos problemáticos".

"Una profesora describió las dificultades para enseñar mapas relacionados con Jerusalén, porque la gente tiene diferentes creencias sobre a quién pertenece la ciudad", dice el informe. "Explicó que los alumnos suelen compartir sus propios sentimientos sobre el conflicto, lo que puede dar lugar a discusiones emocionales y dificultar la concentración en la lección".

El informe no hizo recomendaciones sobre cómo el Departamento de Estado podría mejorar sus reportes al Congreso, dado el cese de la financiación estadounidense a la UNRWA.

