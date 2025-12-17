Stefanik arremete contra Hochul por no responder a escuelas judías sobre subvenciones de seguridad

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de diciembre, 2025

La congresista Elise Stefanik (republicana de Nueva York), presidenta del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, escribió hoy a la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, sobre lo que, según ella, son retrasos en la financiación estatal para que las escuelas judías se protejan de los ataques antisemitas.

"Le escribo con respecto a preocupaciones significativas sobre el desembolso de fondos de subvenciones estatales para mantener a las instituciones judías, estudiantes y miembros de la comunidad a salvo de los crímenes de odio y otros ataques", escribió Stefanik, en una carta que fue compartida en exclusiva con JNS.

La congresista, que se presenta como candidata a gobernadora, señaló a Magen David Yeshivah, una escuela judía de Brooklyn, cuyas paredes y ventanas fueron objeto de vandalismo con varias cruces gamadas el 5 de noviembre, el día después de que Zohran Mamdani fuera elegido alcalde de Nueva York.

El "azote del antisemitismo" desde el 7 de octubre se reflejó en la elección de Mamdani, "el candidato que usted apoyó", escribió Stefanik a Hochul. Sseñaló que Mamdani se ha negado a condenar la frase "globalizar la intifada", que llama a la violencia contra los judíos, y fundó una sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina e hizo campaña con un co-conspirador no acusado en el atentado del World Trade Center de 1993.

La elección de Mamdani "para dirigir la ciudad más grande de Nueva York ha hecho que muchos miembros de la comunidad judía de Nueva York estén preocupados por su seguridad", escribió la congresista.

El 5 de noviembre, el vándalo que atacó la yeshiva de Brooklyn cometió un "acto amenazador de acoso hacia la comunidad judía", escribió Stefanik. "Este acto ha llevado comprensiblemente a muchos estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad judía a temer por su seguridad en los edificios escolares".

Aunque el gobernador anunció 20 millones de dólares en fondos para proteger las escuelas, "los retrasos en las subvenciones estatales a Magen David Yeshivah, específicamente cero fondos liberados a partir del año fiscal 2024, para mejorar la seguridad escolar, pone en duda si el gobierno estatal bajo su liderazgo está tomando en serio la amenaza del antisemitismo", escribió Stefanik.

Los funcionarios de la Yeshivá dijeron a la oficina de Stefanik que solicitaron $ 212,158 en fondos estatales el 27 de junio de 2024, pero no obtuvieron respuesta durante meses y "aún no ha recibido fondos de subvención del estado", escribió la congresista. La escuela también le dijo que el estado no ha abierto las solicitudes de financiación para el año fiscal 2025, "poniendo en duda si el estado retrasará o renunciará por completo a un año entero de financiación de subvenciones para mantener las escuelas seguras."

"La comunidad judía está siendo atacada en el Estado de Nueva York bajo su liderazgo. Corresponde al gobernador tomar medidas decisivas contra el antisemitismo y los crímenes de odio dirigidos contra los neoyorquinos judíos", escribió Stefanik.

Funcionarios de yeshivas dijeron a la oficina de Stefanik que la división de servicios de justicia penal del estado les dijo que Nueva York no publicará la próxima ronda de solicitudes de subvenciones para Asegurar a las Comunidades contra los Crímenes de Odio hasta 2025.

"No se han liberado solicitudes ni desembolsado fondos bajo el programa en 2025", escribió la congresista. "Esto pone en duda si el estado renunciará a un año entero de financiación bajo SCAHC también, a pesar del alarmante aumento reciente de los crímenes de odio antisemitas en nuestro estado."

Stefanik dijo que se puso en contacto con la división de servicios de justicia penal del estado el 6 de noviembre acerca de las subvenciones para Asegurar a las Comunidades contra los Crímenes de Odio, y con el organismo de apoyo a las escuelas religiosas e independientes del estado el 7 de noviembre acerca de las subvenciones para el Equipamiento de Seguridad de las Escuelas No Públicas del estado. El estado reconoció las consultas pero no ha proporcionado información, dijo Stefanik.

Añadió que el equipo de relaciones gubernamentales del departamento de educación del estado dijo que "todavía no ha terminado de procesar las solicitudes de Magen David Yeshivah para la financiación de subvenciones" y le dijo a su personal que "no se proporcionaron fondos para apoyar la dotación de personal necesaria para administrar el programa ampliado."

"Esta respuesta plantea aún más preguntas acerca de si el gobierno estatal bajo su liderazgo está equipado para honrar su compromiso declarado de luchar contra el antisemitismo", escribió la congresista.

En la carta, en la que Stefanik solicitó información sobre las causas de los retrasos y saber si se proporcionará financiación retroactiva, la congresista señaló que el odio a los judíos ha aumentado en todo el país desde el 7 de octubre, y que el estado de Nueva York es el que más incidentes antisemitas ha registrado en 2024. Agregó que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York registró que la mayoría de los crímenes de odio en octubre de 2025 fueron antisemitas.

©️JNS