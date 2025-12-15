¿Puede Trump prohibir la Hermandad e ignorar el islamismo turco y qatarí?

15 de diciembre, 2025

Dos acontecimientos recientes en Estados Unidos ponen de manifiesto la continua contradicción de Washington a la hora de tratar con la Hermandad Musulmana.

Por un lado, el gobernador Ron DeSantis, de Florida, y Greg Abbott, de Texas, ambos republicanos, tomaron recientemente la medida sin precedentes de designar a la Hermandad Musulmana y a las organizaciones vinculadas a ella, incluido el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), como Organización Terrorista Extranjera. Sus acciones han reavivado un debate nacional que el Congreso ha evitado en repetidas ocasiones.

Al designar a estas entidades como organizaciones criminales transnacionales, ambos gobernadores argumentaron que la Hermandad tiene un largo historial de apoyo a la violencia y atentados terroristas contra civiles en pos de un califato islámico global, y de promoción de la influencia islamista en todo el mundo, incluso dentro de Estados Unidos.

En cambio, el presidente estadounidense Donald Trump, a pesar de las presiones de figuras como el senador Ted Cruz (republicano de Texas) para incluir a la Hermandad en su totalidad en una lista negra, adoptó una estrategia más limitada. Su administración se centró en las ramas que operan en países alineados con los intereses estadounidenses, incluidos Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, todos los cuales ya habían designado al grupo como organización terrorista. El resultado fue un marco parcial y a menudo ambiguo: Washington condenó a ciertas filiales de la Hermandad mientras dejaba sin abordar a sus apoyos estatales más influyentes, en particular, Qatar y Turquía.

Los demócratas, por su parte, se han opuesto en gran medida a designar a la Hermandad, a menudo por temor a que ello diera lugar a acusaciones de islamofobia o equivaliera a criminalizar una ideología.

¿Es una ideología? ¿Un movimiento político? ¿Una red que inspira tanto a partidos políticos como a organizaciones terroristas? En realidad, es todo lo anterior.

Los estatutos de Hamás no dejan lugar a ambigüedades: se identifica como parte de la Hermandad Musulmana y enmarca su misión en torno a una visión radical que mezcla supremacía islamista, antisemitismo y hostilidad total hacia los no creyentes. Otras entidades inspiradas en la Hermandad, como ISIS, Al-Qaeda y una serie de grupos extremistas suníes, adoptan la visión del mundo de la Hermandad en forma de militancia violenta.

Lo que los responsables políticos occidentales no comprenden es que la Hermandad opera a lo largo de un espectro, que va de lo político a lo violento, pero sus objetivos a largo plazo siguen siendo coherentes.

Cuando Occidente examina Estados alineados con la Hermandad, como Turquía y Qatar, suele aceptar el argumento de que estos regímenes se dedican al "islam político", no al extremismo violento. Qatar financia y da cobijo a organizaciones radicales vinculadas a la Hermandad, como Hamás y elementos de Al Qaeda, al tiempo que promueve iniciativas educativas y culturales (como la Fundación Qatar) que exportan la ideología de la Hermandad a las universidades occidentales e incluso a las aulas de primaria y secundaria.

Hace unos 15 años, hablé con una congresista que había permitido a CAIR, una organización inspirada en la Hermandad Musulmana, acceder a su personal y trabajar como voluntaria en su oficina. Cuando le advertí de que CAIR era de orientación islamista y agresivamente antiisraelí, me respondió que eso podía rayar en la islamofobia.

Le respondí que oponerse a los grupos islamistas radicales no es más "anti-islam" que oponerse al Ku Klux Klan en una oficina del Congreso es "anti-cristiano". Los propios musulmanes son objetivo de los movimientos islamistas cuando rechazan el extremismo o buscan la coexistencia con Israel u Occidente.

Estados Unidos puede designar a la Hermandad como Organización Terrorista Extranjera, pero hacerlo de forma selectiva tiene poco sentido estratégico. Si Qatar no poseyera billones de dólares en riqueza de recursos naturales, ninguna nación occidental toleraría su promoción sistemática de la ideología islamista radical. Qatar, un país de apenas 300.000 ciudadanos, ejerce una influencia desproporcionada financiando universidades, medios de comunicación, relaciones políticas y frentes benéficos que difunden la ideología de la Hermandad en todo el mundo, al tiempo que apoya a actores violentos con las manos manchadas de sangre estadounidense.

DeSantis y Abbott merecen crédito por hacer lo que el Congreso ha evitado durante décadas: etiquetar formalmente a la Hermandad como organización terrorista y llamar públicamente a CAIR como parte de esa red.

Señor Presidente, usted identificó correctamente a la Hermandad Musulmana como peligrosa y tomó medidas para hacer frente a algunas de sus ramas. Pero excluir a Qatar y Turquía -dos Estados cuyos gobiernos abrazan, financian y promueven abiertamente la ideología de la Hermandad Musulmana- socava el esfuerzo. Puede tener sentido desde el punto de vista financiero, pero debilita la postura de seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo.

En mi opinión, Estados Unidos tiene una gran influencia sobre Qatar, pero ha decidido no utilizarla. Doha considera que la base aérea estadounidense de Al Udeid es indispensable no sólo para los intereses regionales de Washington sino para la propia seguridad de Qatar. Si a Qatar se le hiciera creer que su rival de los Estados del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, está dispuesto a albergar e incluso financiar una instalación estadounidense mejorada capaz de igualar o superar a Al Udeid, creo que Doha se sentaría rápidamente a la mesa de negociaciones.

Qatar depende de la presencia militar estadounidense para disuadir a Irán, con el que comparte el mayor yacimiento de gas natural del mundo. Bajo una presión significativa, podría verse obligado a recalibrar sus lazos con la Hermandad, así como a frenar la retórica antiamericana y antiisraelí a menudo asociada con su red de medios Al Jazeera.

Por ahora, sin embargo, Qatar sigue jugando muy por encima de sus posibilidades, beneficiándose de la protección que le brindan los compromisos de seguridad de Estados Unidos y, al mismo tiempo, aplicando políticas que socavan los intereses estadounidenses y occidentales en general.

Si se quiere hacer frente seriamente a los Hermanos Musulmanes, Estados Unidos debe ocuparse no sólo de sus manifestaciones violentas, sino también de los actores estatales que protegen y promueven su ideología.

© JNS