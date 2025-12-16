El director del documental The Case for Miracles, en Voz News: “Esta película no solo es para cristianos sino también para gente que tiene dudas”

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de diciembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor, entrevistó al director Many Sanvoval y el productor Gil Sandoval sobre su documental The Case For Miracles, el cual se estrenó en varias salas de cine del país este 15 de diciembre. La obra está protagonizada por el ex ateo y periodista de investigación Lee Strobel, quien explora si los milagros siguen ocurriendo en la actualidad a través de testimonios personales, entrevistas con expertos y el recorrido personal lo llevó de la incredulidad a la fe.

“La película tiene cinco testimonios de milagros alrededor del mundo, lo que estamos tratando de demostrar es que Dios se está movimiento hoy en muchos lugares, diferentes culturas y diferentes maneras. […] Esta película no solo es para cristianos sino también para gente que tiene dudas, preguntas, o posiblemente tienen rencor con Dios por el sufrimiento que llevan en la vida”, dijo el director.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.