Es hora de replantearse las actitudes reflexivas de los judíos sobre la inmigración

9 de diciembre, 2025

Los temores judíos en agosto sobre el aumento de las amenazas a su seguridad chocaron con su ideología liberal y creencias sobre oponerse a cualquier límite a la inmigración -legal o ilegal - en la que muchos, si no la mayoría, de los judíos estadounidenses todavía creen. Como era de esperar, los progresistas optaron por la ideología, aunque ello pusiera en peligro a sus comunidades.

Cuatro meses después, los estadounidenses están tratando de procesar las noticias sobre incidentes que dejan claro el coste de políticas que tantos judíos han imaginado erróneamente como intrínsecas a su fe. El reciente asesinato de un Guardia Nacional en Washington, D.C., por un refugiado de Afganistán, junto con el fraude masivo cometido por muchos inmigrantes somalíes en Minnesota que condujo al robo de miles de millones en fondos federales y su desvío a (entre otras cosas) un grupo terrorista islamista, han saltado a los titulares no tanto por la naturaleza escandalosa de esos crímenes como por la indignación por la forma en que el presidente Donald Trump ha hablado de ellos.

La locura de las fronteras abiertas



Ambos ejemplos ayudan a ilustrar la locura de las fronteras abiertas y las políticas erróneas de admisión de refugiados que llevó a cabo la administración Biden, así como el apoyo de grupos judíos como HIAS, y una larga lista de otras organizaciones liberales y de izquierdas.

Aun así, parece que nada les hará cambiar de opinión.

La creencia de que se debe dejar entrar prácticamente a cualquiera que quiera venir a Estados Unidos, independientemente de si tiene derecho legal a hacerlo o de si apoya ideologías islamistas y el antisemitismo, no sólo es errónea y contraria al Estado de derecho. Ahora es incontrovertible que esas políticas están causando un daño potencial a los judíos y a toda la nación. Sin embargo, ni siquiera eso es suficiente para sacudir sus convicciones.

Lo ocurrido en Washington, D.C., y Minnesota es sólo un síntoma de un problema más amplio que afecta no sólo a los judíos liberales.

Una generación de adoctrinamiento izquierdista de los estudiantes, desde las universidades hasta las escuelas primarias, llevó a mucha gente a creer que el principal problema al que se enfrentaba el país, si no el mundo, era el racismo y la xenofobia estadounidenses. Provocó un pánico moral sobre la raza que permitió que los mitos tóxicos del colonialismo de los colonos, la interseccionalidad y la teoría crítica de la raza dominaran su forma de pensar sobre el mundo.

El resultado fue la imposición del catecismo woke de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) que no sólo exacerbó las divisiones raciales (al tiempo que ayudó a legitimar la generalización del antisemitismo) debido a la forma en que la doctrina progresista definía falsamente a los judíos y a Israel como opresores "blancos".

Otra consecuencia de esta mentalidad fue la forma en que tantos estadounidenses, incluida la administración Biden, abrazaron la noción de que cualquier defensa de la soberanía estadounidense contra quienes deseaban borrar las fronteras de la nación era ilegítima.

Esto propició la entrada en el país de millones de inmigrantes ilegales -que se sumaron a las decenas de millones que ya estaban aquí-, lo que contribuyó a reducir los salarios de los estadounidenses de clase trabajadora y a elevar los precios de la vivienda. También facilitó los esfuerzos criminales de los cárteles de la droga para introducir en el país cantidades masivas de drogas, como el fentanilo. Esto ha provocado una crisis de opioides que está matando a más de 100.000 estadounidenses al año y condenando a innumerables personas a una vida de miseria y desesperación.

Demonización del ICE



La frustración resultante fue un factor significativo que alimentó el apoyo a la victoria electoral de Trump en 2024. Sin embargo, la voluntad de Trump de cumplir su promesa de hacer algo al respecto tomando medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, deportando a quienes llegaron a Estados Unidos sin permiso y utilizando cualquier poder necesario para detener el tráfico de drogas ilegales es -al menos, según los opositores del presidente y sus animadoras de los medios corporativos- profundamente controvertida. Los grupos judíos liberales se encuentran entre los que no se han limitado a criticar las políticas de Trump, sino que han tratado de demonizar los esfuerzos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para hacer cumplir la ley y detener a los ilegales.

Y se están uniendo a la misma multitud de sospechosos habituales que denuncian el uso de la fuerza por parte de la administración para acabar con los barcos de narcotraficantes operados por operativos de cárteles que han sido designados con razón como organizaciones terroristas. Puede que se hayan cometido errores, que son una parte inevitable de cualquier conflicto armado con las fuerzas narcoterroristas que orquestan esta amenaza. Sin embargo, los opositores de Trump parecen pensar que las cosas que él o el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dicen o hacen al aplicar esta necesaria política son más preocupantes que el peligro que supone para el pueblo estadounidense el tráfico de drogas mortales o el impacto negativo de la inmigración ilegal masiva en las comunidades y en la vida de los ciudadanos de a pie.

Que las élites con credenciales que dominan la izquierda política no experimenten ese impacto del mismo modo que aquellos cuyas familias están siendo destruidas por las consecuencias de las fronteras abiertas explica en parte su indiferencia ante el problema. Pero incluso si los liberales judíos acomodados ya no se preocupan por la difícil situación de la clase trabajadora -aunque sigan declarando deshonestamente que la pasión por la "justicia social" define su fe política y religiosa-deberían reconocer que un aspecto de esta locura es la forma en que está alimentando el antisemitismo, que sí les afecta.

Para los liberales es tabú mencionar el hecho de que facilitar la entrada en Estados Unidos de un número masivo de personas -ya sean refugiados, estudiantes, inmigrantes legales o ilegales- procedentes de países en los que dominan las creencias islamistas está creando un creciente grupo de odio a los judíos en Estados Unidos. De hecho, cualquiera que lo haga es rápidamente tachado de islamófobo, aunque en los últimos años, ese término, que se supone que define los prejuicios contra los musulmanes, ha pasado a describir a cualquiera que tenga la temeridad de denunciar el antisemitismo generalizado y el apoyo a las ideas islamofascistas sobre la gobernanza y la yihad contra Occidente que está muy extendido en esa comunidad.

Incluso aquellos judíos que desprecian a Trump y/o son críticos o no apoyan a Israel se han visto obligados a darse cuenta de que desde el 7 de octubre, los liberales seculares también están siendo blanco de intimidación y violencia por parte de miembros de la extraña alianza rojiverde de marxistas e islamistas. Tras los asesinatos este año de judíos en Boulder, Colorado, y en Washington, D.C., y el intento de atentado incendiario en Pascua contra la residencia en Harrisburg del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, la necesidad de garantizar la seguridad de los judíos es una prioridad para toda la comunidad. Por no mencionar, claro está, los más de dos años de actividad pro Hamás y antiisraelí en los campus universitarios.

Y aún así, esos judíos que se llaman a sí mismos "progresistas" parecen pensar que garantizar la apertura de las fronteras y la no aplicación de las leyes de inmigración es una cuestión mucho más importante.

Sacrificar la seguridad por la ideología



Sin embargo, en agosto, se enfrentaron a una difícil elección. Querían solicitar los fondos federales puestos a disposición por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. que las instituciones judías necesitan para pagar las medidas de seguridad reforzadas que se han hecho necesarias por un aumento del antisemitismo. Para recibir esos fondos, iban a tener que aceptar las condiciones que el DHS había impuesto a las subvenciones.

Las condiciones no eran ni mucho menos irrazonables.

Una implicaba renunciar a aplicar las políticas de la DEI, que eran la base del odio al que se enfrentaban los judíos en los campus universitarios, en las calles de las principales ciudades estadounidenses y en otros lugares. Otra les prohibía participar en las campañas discriminatorias y antisemitas del BDS que promueven el boicot a Israel y a los judíos.

Y también se les exigía que declararan que sus instalaciones -sinagogas, centros comunitarios, oficinas de organizaciones, etc.- no se utilizarían para dar cobijo a inmigrantes ilegales, y que no impedirían a los funcionarios federales entrar en ellas mientras estuvieran haciendo cumplir la ley.

No parecería mucho pedir que las personas que solicitan dinero federal prometan no violar la ley federal. Pero no según estos liberales.

Les indignaba la idea de que, para recibir fondos que les ayudaran a protegerse de posibles actos de violencia, se les impidiera participar en boicots antisemitas o cerrar sus puertas a los agentes del ICE que trataran de detener a infractores de la ley. Su indignación fue tan grande que muchos de ellos se unieron en una carta para decir que no solicitarían esas subvenciones si esas eran las condiciones.

Aunque destacados grupos liberales como el Consejo Judío para Asuntos Públicos y HIAS no se unieron a la carta, se opusieron a las condiciones e incluso aconsejaron a los grupos que las aceptaran sólo con la esperanza de que, en algún momento, fueran revocadas por los tribunales. El Consejo Judío Democrático de América también se opuso a la disposición sobre no cerrar las puertas de las sinagogas a los agentes del ICE. Todos ellos parecen haberse tragado la fraudulenta afirmación de que los inmigrantes ilegales que intentan evadir las leyes de Estados Unidos son de algún modo análogos a los judíos que, como Ana Frank, se esconden de los nazis que intentan exterminarlos.

La HIAS desempeñó en su día un papel histórico esencial al traer a judíos de una Europa asolada por los pogromos y la guerra para que se reunieran con sus familiares en Estados Unidos y, una vez allí, ayudar a los inmigrantes a adaptarse a la vida en Estados Unidos. Ahora considera que su trabajo consiste en ayudar a quienes simplemente quieren vivir en América, independientemente de si son islamistas, otros extremistas o comparten los valores del país democrático.

De hecho, incluso después de que se hayan hecho innegables las pruebas de lo que ocurre cuando se abren las compuertas para dejar entrar a quienes son hostiles a Estados Unidos, siguen ideológicamente comprometidos con la apertura de fronteras a toda costa. Por ejemplo, oponen esfuerzos de sentido común por parte de funcionarios de la administración Trump para volver a examinar a cientos de miles de refugiados afganos que fueron admitidos en Estados Unidos tras la desastrosa entrega de ese país a los talibanes por parte del expresidente Joe Biden. Muchos nunca fueron debidamente investigados.

Las actitudes de los judíos liberales hacia la apertura de fronteras son, al menos en parte, comprensibles cuando se sitúan en el contexto de la historia y del hecho de que la mayoría de los judíos estadounidenses proceden sólo de unas pocas generaciones de antepasados inmigrantes. Dicho esto, las condiciones del país entonces y la disposición de los recién llegados a abrazar América y sus ideales son muy diferentes hoy en día.

Trump puede ser el mayor amigo que Israel haya tenido nunca en la Casa Blanca y estar dispuesto a utilizar el Gobierno para luchar contra el antisemitismo de una forma que ninguno de sus predecesores hizo jamás. Pero la oposición a él por parte de la mayoría de los judíos que son políticamente liberales es instintiva, y tanto producto de lealtades partidistas ciegas como de desagrado por sus maneras a menudo vulgares y su voluntad de decir en voz alta cosas que otros sólo piensan, como su menosprecio de la representante Ilhan Omar (D-Minn.), que odia a Israel y a los judíos, ella misma de Mogadiscio, como "basura."

También es cierto que la admisión de enormes cantidades de población islamista -ya sea la admitida desde Somalia en los años 90 por el ex presidente Bill Clinton o los afganos que fueron acogidos por Biden-fueron respuestas a auténticas crisis en esos países.

Mientras se sigue ensalzando a Estados Unidos como un mosaico liberal en el que todos son tratados por igual y que ha sido un lugar singularmente acogedor para los judíos, el apoyo a la inmigración ilimitada procedente de naciones en las que el antisemitismo está muy extendido está socavando los cimientos de la aceptación, el éxito y, ahora, incluso la seguridad de los judíos.

Elegir la civilización occidental antes que el islamismo



JLas creencias judías siempre han sido una mezcla de factores que incluían una identidad religiosa y de grupo étnico particularista con principios universalistas. El liberalismo judío moderno ha sesgado el equilibrio tradicional entre ambos hasta el punto de que sus partidarios están dispuestos incluso a oponerse a la seguridad judía o a los derechos de los judíos a su antigua patria para identificarse con los deseos de unos supuestos oprimidos que quieren matarlos.

La elección es clara.

La creación de grandes grupos nuevos de personas que odian a los judíos y que pueden influir en las elecciones para perjudicar la alianza entre Estados Unidos e Israel y elegir a miembros antisemitas del Congreso como Omar o la representante Rashida Tlaib (demócrata de Michigan), o incluso crear una situación en la que el mayor financiador de la rama Al-Shabaab del grupo terrorista Al-Qaeda sean los contribuyentes estadounidenses, es contraria a los intereses judíos. Pero evitar estas calamidades significa descartar creencias judías anticuadas sobre la inmigración. Si le gusta la versión de Estados Unidos que se ve a sí misma como una expresión de la tradición judeocristiana y la civilización occidental, entonces no repita el error que cometieron los europeos cuando permitieron la inmigración masiva de poblaciones musulmanas y árabes que se oponen a esas ideas. Hacerlo sólo reproducirá lo que está sucediendo allí con respecto a la identidad nacional de esas naciones y la forma en que los judíos ya no se sienten seguros allí.

Es hora de que los judíos liberales dejen de oponerse a las políticas que defienden el Estado de derecho y que dificultarían la entrada de antisemitas en Estados Unidos. También sería una buena idea dejar de etiquetar erróneamente de racistas o islamófobos a quienes quieren defender la soberanía estadounidense y no ver apologistas del terrorismo en el gobierno de Estados Unidos. Eso es así aunque uno de ellos se llame Donald Trump.

©️JNS