Pastores estadounidenses que visitaron Israel son blanco de odio en Internet

Los miembros de una delegación de más de 1.000 pastores y líderes religiosos estadounidenses que visitaron Israel la semana pasada fueron blanco de una oleada coordinada de acoso en Internet a su regreso a Estados Unidos.

El suceso puso de relieve tanto la hostilidad existente en las redes sociales contra Israel como el uso de bots para amplificar el odio en dichas redes.

La visita de una semana de duración, organizada por el líder evangélico estadounidense Mike Evans junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, fue la mayor reunión de pastores en Israel desde la creación del Estado en 1948. Incluyó un recorrido por las comunidades del sur que fueron atacadas durante la masacre del 7 de octubre de 2023, dirigida por Hamás, así como reuniones con supervivientes y antiguos rehenes.

Sin embargo, a las 24 horas de su partida el domingo por la noche, muchos de los pastores descubrieron que sus cuentas en las redes sociales habían sido inundadas con idénticos mensajes hostiles y acusaciones cuidadosamente elaboradas, dijeron los organizadores el martes.

"Esta delegación vino a Israel con el corazón abierto y una misión compartida", dijo Mike Evans, fundador del Museo Amigos de Sión en Jerusalén. "Ninguna campaña digital coordinada silenciará a quienes defienden la verdad".

El líder evangélico estadounidense había blindado al comentarista conservador estadounidense Tucker Carlson, que fue abucheado por la bulliciosa delegación como "un misil teledirigido sin brújula moral" durante una visita al corazón bíblico el viernes.

"Cualquiera que amenace por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales es un cobarde, mental, moral o espiritualmente", dijo el martes a JNS Jay Strack, presidente del programa educativo con sede en Orlando, Student Leadership University, que colaboró con Evans en la organización del viaje.

"De hombre a hombre, de corazón a corazón es como deben resolverse las cosas", añadió. "Si no estás de acuerdo con una postura, deberías ser lo suficientemente fuerte intelectualmente como para hablarlo en persona".

