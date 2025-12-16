Puerto Rico, República Dominicana y México se bajan de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela en medio de la escalada militar en la región

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de diciembre, 2025

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó que las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México no participarán en la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

Según el comunicado oficial, la decisión se debe a “situaciones externas ajenas a su control”, una frase que arroja aduce pocos motivos, pero que se produce en medio del mayor despliegue militar de EEUU en el mar Caribe en décadas.

En los últimos meses, Washington ha reforzado de forma sostenida su despliegue aéreo y naval como parte de una amplia y extensa ofensiva contra el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que operan desde la región, incluyendo Venezuela y su entorno marítimo.

El Cártel de los Soles y el infame Tren de Aragua, ambos ligados al régimen de Nicolás Maduro, han sido designados por la Administración Trump como organizaciones terroristas. EEUU ha hundido, de hecho, más de 20 embarcaciones vinculadas a grupos narcoterroristas en el Pacífico y el Caribe, varias de ellas vinculadas al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

Además de hundir narcolanchas y designar a estas organizaciones como terroristas, EEUU aumentó a $50.000.000 la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y Trump autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones dentro de territorio venezolano.

Asimismo, fuentes de seguridad estadounidenses confirmaron a VOZ el pasado sábado que aviones de la Fuerza Armada estadounidense ingresaron en espacio aéreo venezolano durante una operación el viernes por la noche, un hecho que incluso pudo ser rastreado en plataformas de monitoreo de vuelos.

Tras una primera incursión, se registraron al menos otros movimientos aéreos estadounidenses en territorio venezolano, según confirmaron fuentes de seguridad consultadas.

Washington sostiene que las operaciones en la región forman parte de una estrategia regional para cortar rutas del narcotráfico y neutralizar redes vinculadas a actores estatales y no estatales.

Si bien la CBPC reconoció que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) mantiene las condiciones organizativas necesarias para albergar el torneo, la ausencia de tres de las principales potencias del béisbol caribeño deja a la Serie del Caribe 2026 en una situación de incertidumbre sin precedentes.

Recientemente, se filtró la grabación por audio de un piloto de la aerolínea JetBlue que afirmó que estuvo muy cerca de colisionar en el aire cerca de Venezuela con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La Administración Trump ha pedido a las aerolíneas estadounidenses que eviten el espacio aéreo venezolano a toda costa, debido al incremento de los ejercicios militares en la zona.

Mientras tanto, la confederación caribeña de béisbol aseguró que continúa evaluando alternativas y que informará oportunamente cualquier decisión adicional.