Las FDI abaten a un alto mando de Hamás que ayudó a planear la masacre del 7 de octubre

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel operan en la Franja de Gaza, 21 de junio de 2024.FDI

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de diciembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel mataron el sábado a "uno de los últimos terroristas veteranos de alto rango que quedaban en la Franja de Gaza,", informaron las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) en un comunicado conjunto.

"Ra'ad Sa'ad era una figura destacada en la cúpula del ala militar de Hamás en los últimos meses y era responsable directo de las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hamás", continúa el comunicado.

Fue uno de los artífices de la invasión y masacre del 7 de octubre de 2023, dirigida por Hamás, en el noroeste del Negev, añadieron las FDI y el Shin Bet.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz dijeron en un comunicado conjunto que dieron instrucciones a las fuerzas de seguridad para matar a Sa'ad tras la activación de un artefacto explosivo de Hamás que hirió a dos soldados de reserva de las FDI en el sur de la Franja de Gaza a primera hora del sábado.

TEl comandante de Hamás se dedicaba a llevar a cabo ataques contra Israel, así como a reconstruir las capacidades ofensivas de Hamás, mientras "violaba descaradamente" los términos del alto el fuego, dijeron los dirigentes israelíes.

"En lugar de avanzar en la desmilitarización, estaba trabajando para rearmarse para cometer actos de terror. Cualquiera que levante una mano contra Israel y dañe a soldados de las FDI-su mano será cortada en Gaza y en cualquier otro lugar", dijeron Netanyahu y Katz.

Sa'ad ocupó una serie de altos cargos y era un estrecho colaborador de Marwan Issa, jefe adjunto del ala "militar" de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, según la Unidad del Portavoz de las FDI. Las Fuerzas Aéreas israelíes mataron a Issa el 10 de marzo de 2024.

Después de completar su mandato como comandante de la Brigada de Gaza de Hamás, Sa'ad fue nombrado jefe del "Cuartel General de Operaciones del grupo, dentro del cual estableció los Batallones Nukhba y participó en la configuración y construcción del plan del "Muro de Jericó", en el que se basaron los planes de Hamás para la masacre del 7 de octubre", dijeron las FDI.

"Sucesivamente, Sa'ad fue nombrado jefe del Cuartel General de Producción de Armas y fue responsable de la producción de todo tipo de armas para el ala militar de Hamás antes de la masacre del 7 de octubre, y más tarde también de la rehabilitación de las capacidades de producción de armas de Hamás durante la guerra", añadió el ejército.

Su muerte "degrada significativamente la capacidad de Hamás para restablecer sus capacidades", dijeron las FDI.

Antes de la guerra de las Espadas de Hierro, era identificado como el nº 4 en la jerarquía "militar" de Hamás después de Mohammed Deif, Marwan Issa y Yahya Sinwar. Después de que Israel matara a los tres hombres, los servicios de inteligencia israelíes consideraron que Sa'ad era el líder número 2 de las Brigadas Al-Qassam, después de Izz al-Din al-Haddad.

Al parecer, el ataque fue perpetrado por un avión no tripulado con tres misiles que alcanzaron un vehículo en marcha en la parte occidental de la ciudad de Gaza. Los cuatro ocupantes del coche, Sa'ad entre ellos, murieron probablemente, informó el Canal 12.

Tras los ataques iniciales, las FDI dispararon otro misil para asegurarse de que nadie sobrevivía al ataque, continuó el informe.

En un comunicado separado, las FDI dijeron que dos soldados de reserva habían resultado heridos leves a primera hora del día por la detonación de un artefacto explosivo mientras limpiaban una infraestructura terrorista en el sur de la Franja de Gaza. Los soldados fueron evacuados a un hospital y se informó a sus familias.

La Fuerza Aérea israelí intentó matar a Sa'ad en junio de 2024.

