Advertencia de alto riesgo para el concierto de Janucá en Ámsterdam

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de diciembre, 2025

Los espectadores de un concierto de Janucá en Amsterdam este domingo asistirán bajo un "alto nivel de riesgo" por parte de manifestantes antiisraelíes que planean concentrarse alrededor del lugar, advirtió el sábado el Centro Nacional para Combatir el Antisemitismo de Israel.

La advertencia del centro, que depende del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, se refiere a los planes de grupos antiisraelíes y de extrema izquierda para manifestarse ante la Real Sala de Conciertos, o Concertgebouw.

El grupo Comunidad Palestina en los Países Bajos y el Movimiento Global a Gaza dijeron que protestarían por la participación en el concierto de Shai Abramson, un cantor que también sirve en las Fuerzas de Defensa de Israel. El Concertgebouw había cancelado el concierto por este motivo, pero lo reprogramó el mes pasado a raíz de acciones legales y protestas.

"Se considera que las protestas previstas conllevan un alto nivel de riesgo", dijo el Centro Nacional de Lucha contra el Antisemitismo en una evaluación. "Los niveles actuales de participación en línea indican una participación prevista de varios cientos de manifestantes". Las protestas se celebrarán con permiso policial.

El sábado, el edificio del centro de Ámsterdam fue brevemente evacuado debido a un olor fétido que provocó náuseas a algunos visitantes, informó la emisora RTL . La causa del hedor no estaba clara de inmediato, dijo un portavoz del Concertgebouw a RTL.

