Trump condena el ataque en Australia y llama a los judíos estadounidenses a celebrar Janucá sin temor

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que todos y cada uno de los judíos estadounidenses que celebren Janucá no tendrán que sentirse preocupados por su seguridad, luego del sanguinario ataque perpetrado en la playa Bondi Beach, en Sídney, Australia. “Celebren con orgullo; siéntanse orgullosos de quiénes son”, comentó el mandatario republicano durante una aparición en la cadena conservadora Fox News, poco después del brutal ataque que dejó más de diez personas muertas.

En una reunión de gobierno en la ciudad israelí de Dimona, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que había advertido al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una carta enviada en agosto, que las políticas de su gobierno estaban fomentando el antisemitismo. Netanyahu acusó a su homólogo australiano de no actuar mientras el antisemitismo se propagaba, e incluso afirmó que la inacción había ayudado a crear un clima de creciente hostilidad contra las comunidades judías en el país oceánico. “Vimos la acción de un hombre valiente —resultó ser un valiente musulmán, y lo saludo— que detuvo a uno de estos terroristas para que no asesinara a judíos inocentes. Pero se requiere la acción de su gobierno, que usted no está tomando. Y debe hacerlo, porque la historia no perdonará la vacilación y la debilidad. Honrará la acción y la fortaleza”, dijo Netanyahu durante la reunión.

Las autoridades australianas informaron que al menos 11 personas han muerto y que decenas más resultaron heridas, sin que hasta el momento se haya aclarado cuántas de ellas se encuentran en estado grave.