El ministro israelí de Asuntos Exteriores se burla de la amenaza de Mamdani de detener a Netanyahu

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de diciembre, 2025

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, rechazó la promesa del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y dijo que no participará en un "debate legal" con el alcalde electo, según el New York Post.

Sa’ar dijo al Post que las repetidas amenazas de Mamdani de hacer que la Policía de Nueva York arrestara a Netanyahu en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional relacionada con la guerra en Gaza no influyeron en los planes de viaje del primer ministro. “Solo diré o repetiré lo que el propio primer ministro ha dicho: él irá a Nueva York”, dijo Sa’ar el lunes.

Las declaraciones de Sa’ar coinciden con las de Netanyahu, quien dijo la semana pasada, mediante videoconferencia en el New York Times DealBook Summit, que “por supuesto” visitará Nueva York, pese a las amenazas del hasta hace poco desconocido legislador de Albany cuyo rápido ascenso al poder ha sorprendido al mundo político.

Mamdani dijo durante la campaña electoral y después de las elecciones que trataría de hacer cumplir una orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu en 2024 si ponía un pie en la ciudad. El musulmán, político de izquierdas, que ha construido su marca en torno a duras críticas a las políticas israelíes y la oposición al sionismo, se niega a reconocer el derecho de Israel a existir como Estado judío.

Los expertos jurídicos afirman que no está claro si un alcalde de Nueva York tiene autoridad para ejecutar las órdenes de la CPI, y se considera poco probable que se produzca una detención. Israel y Estados Unidos no son miembros de la CPI.

Mamdani, miembro de los Socialistas Demócratas de América que asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, prometió durante su campaña hacer cumplir la orden de la CPI si Netanyahu visita la ciudad.

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, una demócrata que apoyó a Mamdani en la carrera por la alcaldía de NYC, dijo la semana pasada que el alcalde carece de autoridad para realizar tal detención. El voto también podría crear tensiones con la comisaria de policía elegida por Mamdani, Jessica Tisch, que procede de una de las familias judías más prominentes de la ciudad y se autodenomina sionista.

Netanyahu dijo la semana pasada que estaría dispuesto a reunirse con Mamdani si el alcalde electo afirma el derecho de Israel a existir.

Consultado por Andrew Ross Sorkin, columnista financiero del New York Times y fundador de DealBook, sobre si el primer ministro con más años en el cargo en Israel querría hablar con Mamdani, Netanyahu respondió —ante las risas del público reunido en el Jazz at Lincoln Center de Manhattan el 3 de diciembre— que estaría dispuesto a reunirse si Mamdani “cambia de opinión y dice que tenemos derecho a existir. Ese sería un buen comienzo para una conversación”.

©️JNS