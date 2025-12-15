Terror en Janucá: uno de los autores de la masacre de Bondi tenía vínculos con el Estado Islámico

Publicado por Diane Hernández 15 de diciembre, 2025

Australia enfrenta uno de los atentados terroristas más letales de su historia reciente tras el ataque armado contra una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, que dejó al menos 15 personas muertas y más de 40 heridas. Las autoridades confirmaron que Naveed Akram, de 24 años, uno de los dos atacantes, estaba vinculado a una célula del Estado Islámico (EI) y había estado previamente bajo la lupa de la inteligencia nacional australiana.

De acuerdo con información difundida por ABC News Australia y JNS, Naveed Akram había llamado la atención de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) en octubre de 2019 debido a sus estrechos vínculos con un miembro de una célula del EI con base en Sídney, hoy condenado a siete años de prisión por planear una insurgencia terrorista.

Pese a haber sido investigado durante seis meses, en ese momento se concluyó que no representaba una amenaza activa.

Datos del mortal ataque en Bondi

El ataque ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 6:47 pm, durante el evento comunitario 'Janucá junto al mar', que celebraba el inicio de la festividad judía y congregaba a más de 1.000 personas en Archer Park, en Bondi Beach. Naveed Akram y su padre, Sajid Akram, de 50 años, abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud, desatando el pánico en una de las zonas más concurridas de Sídney.

El saldo fue devastador: 15 personas asesinadas, al menos 27 hospitalizadas -seis en estado crítico, seis en condición crítica pero estable y 13 estables- y dos policías heridos por disparos. Según la policía, el número total de lesionados supera las 40 personas. El ataque ya es considerado el segundo peor tiroteo masivo en la historia del país, solo detrás de la masacre de Port Arthur de 1996.

Tras un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad, Sajid Akram murió abatido, mientras que Naveed Akram resultó herido y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Seis armas registradas y todas en la escena del crimen

Las investigaciones revelaron además que Sajid Akram contaba con licencia legal para poseer armas de fuego desde hacía una década y tenía seis armas registradas, todas recuperadas en la escena del crimen. A esto se suma un hallazgo alarmante: dos artefactos explosivos improvisados fueron retirados de un vehículo estacionado en la cercana Campbell Parade, lo que refuerza la hipótesis de un atentado planificado con anticipación.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, anunció el despliegue inmediato de 328 agentes armados en sinagogas y lugares de culto, como parte de la 'Operación Refugio', destinada a reforzar la seguridad ante posibles amenazas adicionales.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó públicamente que Naveed Akram había estado en el radar de ASIO, mientras que líderes políticos y comunitarios acudieron a Bondi Beach para rendir homenaje a las víctimas.

¿Quién es el héroe que logró desarmar a uno de los pistoleros?

En medio del horror, también surgió un acto de valentía: Ahmed al-Ahmed, un comerciante de 43 años, logró abordar a uno de los atacantes por la espalda, desarmarlo y apuntarle con su propia arma. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó el momento como "la escena más increíble" que había presenciado.

Ahmed también fue herido durante el tiroteo. Permanece en el hospital, donde fue sometido a una cirugía por heridas de bala en el brazo y la mano, según informó su familia a 7News Australia.

El atentado ha generado una ola de condenas internacionales, particularmente desde Israel y líderes mundiales, y reabrió un intenso debate sobre radicalización, fallas en la detección temprana del extremismo y la protección de comunidades religiosas en Australia.

Lo ocurrido en Bondi Beach no solo marcó un antes y un después para la seguridad nacional australiana, sino que dejó una herida profunda en una celebración que debía simbolizar luz, libertad y resistencia frente a la oscuridad.