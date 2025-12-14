Los líderes mundiales reaccionan al atentado mortal de Janucá en Sídney

La policía trabaja en el lugar de los hechos tras un tiroteo en la playa de Bondi, en Sídney AFP

Publicado por Canaan Lidor - JNS (Jewish News Syndicate) 14 de diciembre, 2025

Líderes mundiales y diplomáticos ofrecieron variadas reacciones al ataque terrorista de este domingo contra judíos en Sídney, que van desde ofrecer condolencias generales, hasta acusar al gobierno australiano de permitir que el odio antisemita se encone, como alegó el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar.

Tras el ataque perpetrado por al menos dos tiradores contra los participantes en una celebración de Janucá en Bondi Beach, en el que fueron asesinadas 11 personas, el Secretario de Estado Marco Rubio dijo que "Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía."

El antisemitismo, continuó, "no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia."

Sa'ar escribió en X: "Estos son los resultados del desenfreno antisemita en las calles de Australia durante los últimos dos años, con los llamados antisemitas e incitadores de 'Globalizar la Intifada' que se realizaron hoy. El gobierno australiano, que recibió innumerables señales de advertencia, debe entrar en razón".

El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, respaldó las declaraciones de Sa'ar, escribiendo en X: "Horrendo ataque en Australia. Gideon Saar y el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí [tienen] razón".

Sa'ar también criticó la reacción inicial del primer ministro australiano, Anthony Albanese, ante el atentado, partes de la cual se vieron en vídeos colgados en Internet. "Palabras que no encontrarán en la declaración del primer ministro: Judíos. Antisemitismo. Terror", escribió Sa'ar.

Más tarde, el domingo, Albanese hizo una declaración en directo a los periodistas en la que habló de "un devastador incidente terrorista en Bondi en la celebración de Hanukkah junto al mar. Se trata de un ataque dirigido contra australianos judíos en el primer día de Hanukkah, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe, [fue] un acto de malvado antisemitismo, terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", dijo Albanese.

Amichai Chikli, ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, volvió a publicar críticas en el mismo sentido. Albanese, líder del Partido Laborista australiano y crítico con la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, había escrito inicialmente: "Las escenas en Bondi son impactantes y angustiosas. La policía y los equipos de emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis pensamientos están con todas las personas afectadas". Añadió detalles sobre el enlace de su oficina con la policía.

Sa'ar también criticó la lacónica reacción de Starmer a la masacre, que había escrito: "Noticias profundamente angustiosas desde Australia. El Reino Unido envía nuestros pensamientos y condolencias a todos los afectados por el atroz ataque en Bondi Beach. Me mantienen informado de la evolución de la situación". Sa'ar respondió: "Distinguido primer ministro, el atentado terrorista iba dirigido contra judíos".

Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, escribióen un comunicado: "Absolutamente horrorizado al ver las imágenes del atroz ataque contra tantas personas en la playa de Bondi al comenzar las celebraciones de Hannukkah en Sydney. Todos mis pensamientos están con las víctimas y con la comunidad judía en Australia y más allá. Esta luz no se apagará".

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon publicó una declaración similar a la de su homólogo australiano, escribiendo: "Estoy conmocionado por las angustiosas escenas en Bondi, un lugar que los kiwis visitan todos los días. Mis pensamientos, y los de todos los neozelandeses, están con los afectados".

Mencionó cómo neozelandeses y australianos son "familia", pero no mencionó a los judíos.

El ex primer ministro australiano Tony Abbott escribió en X: "Los sucesos de Bondi Beach son una atrocidad absoluta. Un horror para las víctimas y una escalada masiva del odio dirigido contra la comunidad judía de Australia. No debería haber lugar en Australia para el tipo de maldad que hemos visto esta noche."

El presidente francés, Emmanuel Macron reconoció en un comunicado sobre el atentado que se trató de "un ataque terrorista antisemita" en una celebración de Janucá. "Francia extiende sus pensamientos a las víctimas, a los heridos y a sus seres queridos. Compartimos el dolor del pueblo australiano y seguiremos luchando sin tregua contra el odio antisemita, que nos hiere a todos, dondequiera que ataque", escribió.

El primer ministro indio, Narendra Modi, escribió que "condena enérgicamente el espantoso ataque terrorista" contra "personas que celebraban el primer día de la festividad judía de Hanukkah".

En nombre del pueblo de la India, Modi añadió: "Extiendo mis sinceras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos. Nos solidarizamos con el pueblo de Australia en este momento de dolor. India tiene tolerancia cero hacia el terrorismo y apoya la lucha contra todas las formas y manifestaciones del terrorismo."

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, dijo estar "conmocionado y horrorizado por el ataque con armas de fuego dirigido contra la comunidad judía de Sydney". El antisemitismo, añadió, "ha sido uno de los prejuicios más consistentes y perniciosos a lo largo de la historia, proporcionando la base para atrocidades asesinas en muchas épocas y muchos lugares."

Alan Shatter, ex ministro de Justicia de Irlanda, que es judío, acusó al gobierno irlandés de Martin de alimentar el tipo de odio que condujo al ataque de Bondi Beach.

"Al igual que el gobierno australiano, la tóxica y desequilibrada retórica y conducta del gobierno irlandés en relación con la guerra entre Israel y Gaza ha contribuido a la escalada del antisemitismo en Irlanda", escribió Shatter en un comunicado. Irlanda ha acusado a Israel de perpetrar un genocidio en Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar en su declaración tampoco mencionó que estuviera dirigida a los judíos, expresando "condena y denuncia" del ataque que "tuvo lugar en Bondi Beach, cerca de Sydney, Australia, que "causó muertos y heridos."

Qatar mantiene una "firme postura contra la violencia, el terrorismo y los actos criminales, independientemente de los motivos o razones", y su ministerio de Asuntos Exteriores transmitió "sus condolencias a las familias de las víctimas" y deseó "una pronta recuperación a los heridos", según el comunicado.

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, a quien Israel ha acusado de "comportamiento antisemita" a raíz de su apoyo a señalar a Israel para su condena, mientras que no condena los ataques contra él, escribió: "Estoy horrorizado y condeno el atroz y mortal ataque de hoy contra familias judías reunidas en Sidney para celebrar Hannukah."

Guterres añadió: "Mi corazón está con la comunidad judía de todo el mundo en este primer día de Hannukah, un festival que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad."

El canciller alemán Friedrich Merz tuiteó el domingo por la mañana que las menorás de Janucá, "que se encienden en los hogares y en las plazas, son un signo de esperanza y confianza. Dejemos brillar juntos su luz".

No mencionó el ataque en ese post, pero siguió con una declaración diciendo que "el ataque antisemita en Bondi Beach durante Janucá me deja sin palabras. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Es un ataque a nuestros valores comunes. Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo".

