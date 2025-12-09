Grupos judíos preocupados tras un repunte de los delitos de odio antisemita en el condado de Los Ángeles

Publicado por Aaron Bandler 9 de diciembre, 2025

El condado de Los Ángeles registró el segundo mayor número de delitos de odio contra judíos el año pasado, dentro de los 44 años en que se han recopilado estas estadísticas, según un informe de la Comisión de Relaciones Humanas del condado.

La única vez que el condado registró más delitos de odio contra los judíos (244) fue en 2023, el año en que Hamás lideró los ataques en el sur de Israel. En 2024, el número se redujo en aproximadamente un 17 %, hasta 202, pero ese año y el anterior fueron los más altos en la historia del condado. Y en 2024, los incidentes antijudíos representaron el 80 % de todos los delitos de odio religioso en el condado, según el informe.

"Esto no es un progreso, es una advertencia", dijo a JNS Jim Berk, director general del Centro Simón Wiesenthal. "Un descenso en los informes no cambia el hecho de que la línea de base sigue siendo peligrosamente alta".

Berk afirmó que "el odio ha cambiado de forma, se ha trasladado a nuevas plataformas y se ha vuelto a esparcir en los espacios públicos", y que el clima hostil contra los judíos está empeorando.

"Hacemos un llamamiento a los líderes del condado de Los Ángeles, a las fuerzas del orden, a los educadores y a nuestros socios cívicos: no se consuelen con este informe", dijo Berk a JNS. "Véanlo como una llamada a la acción. Tenemos que invertir en prevención, hacer frente a los motores digitales del odio y asegurarnos de que cada víctima se sienta segura para hablar".

El rabino Noah Farkas, presidente y director ejecutivo de la Federación Judía de Los Ángeles, dijo a JNS que el informe es un "recordatorio aleccionador de que el antisemitismo sigue siendo una amenaza implacable y creciente en nuestra comunidad".

"Aunque los datos muestran un descenso muy moderado en los incidentes antisemitas, el 80 % de todos los delitos de odio por motivos religiosos tienen como objetivo a los judíos, el segundo nivel más alto registrado, y los delitos contra israelíes aumentaron considerablemente", dijo Farkas.

El número de delitos de odio contra israelíes en el país aumentó de 22 en 2023 a 28 en 2024, un 27% más. Los 28 casos denunciados de delitos de odio antiisraelíes son los más altos jamás registrados por la comisión, según el informe.

Farkas declaró a JNS que "las conclusiones del informe, según las cuales en la última década los delitos de odio en el condado de Los Ángeles han aumentado en general, son una alarma que simplemente no podemos ignorar".

"Debemos afrontar este momento con un inquebrantable compromiso de proteger a todos los que son blanco del odio", dijo Farkas.

David Englin, director regional senior de Los Ángeles de la Liga Antidifamación, dijo que "estamos siendo testigos de una normalización a gran escala del antisemitismo en nuestro condado y en toda nuestra nación", y que "estos datos son una llamada a la acción".

"Los judíos siguen siendo blanco de ataques en las calles, en sus barrios y en los campus universitarios simplemente por ser judíos", afirmó. "Es hora de que los líderes de todos los sectores se unan, alcen la voz y actúen con valentía para proteger nuestras comunidades y nuestros valores".

El informe citó el ejemplo de un chico del condado que golpeó a una joven de 15 años y la llamó "sucia judía". También se denunció un caso de pintadas con esvásticas y las palabras "los judíos deben morir" garabateadas en una tienda de comestibles.

Los delitos de odio con lenguaje relacionado con el conflicto de Oriente Medio aumentaron de 64 en 2023 a 81 en 2024, lo que supone un incremento de casi el 27 %. Los 81 incidentes representaron el 6 % de todos los delitos de odio cometidos en el condado en 2024. Los palestinos fueron el grupo más afectado en esta categoría, con un 30 %, según el informe, que separaba a judíos e israelíes.

Los judíos y los israelíes fueron objeto de ataques en un 27% y un 20% respectivamente -el segundo y el tercer grupo más atacados- o casi un 57% más que los palestinos. (JNS buscó comentarios sobre por qué el informe separaba a judíos e israelíes de esta manera).

El informe también encontró que 19% de todos los crímenes de odio en las escuelas del condado de Los Ángeles tuvieron como objetivo a los judíos en 2024. Los judíos fueron el tercer grupo más atacado en las escuelas del condado, después de los negros (31%) y los de Oriente Medio (20%). Según el informe, los israelíes eran el grupo menos atacado en las escuelas del condado, con un 4%. No estaba claro si los israelíes estaban incluidos en la categoría de habitantes de Oriente Medio.

Monica Lomeli, gerente del programa de documentación y análisis de datos sobre el odio de la comisión, dijo a JNS que "no agregamos a los israelíes como habitantes de Oriente Medio porque no hay consenso sobre si este grupo se identifica como de Oriente Medio".

Según su página web, el 7,12% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, eran negros en el curso 2023-2024. No estaba claro qué porcentaje eran judíos, israelíes, palestinos o de Oriente Medio.

Los delitos de odio en su conjunto disminuyeron menos de un 1%, de 1.367 en 2023 a 1.355 en 2024, según el informe, pero el número de delitos de odio en 2024 seguía siendo el segundo más alto que la comisión había registrado nunca. En 2014, hubo 390 delitos de odio en el condado, y 384 en 2013.

La comisión ha publicado el informe anualmente desde 1980. Según afirma, basa sus conclusiones en informes de las fuerzas del orden, las escuelas y las organizaciones comunitarias.

Helen Chin, presidenta de la comisión, declaró que "estamos viendo una segunda oleada de datos sin precedentes que reflejan el impacto del odio en diversas comunidades".

© JNS