Imágenes satelitales muestran que Irán está reactivando los centros de producción de misiles

El régimen iraní ha comenzado a reconstruir los centros de producción de misiles golpeados por Israel durante la guerra de 12 días de junio, aunque las instalaciones aún parecen carecer de los grandes mezcladores necesarios para producir combustible sólido para las armas, según muestran imágenes de satélite analizadas por Associated Press (AP).

Las imágenes fueron captadas este mes por Planet Labs PBC y analizadas por la agencia de noticias, que publicó sus conclusiones este miércoles. En las fotografías se observa la construcción en las instalaciones de fabricación de misiles de combustible sólido Parchin y Shahroud. La República Islámica tiene otro emplazamiento en Khojir. Las tres bases fueron atacadas por Israel en octubre de 2024 (Operación Días de Expiación) y durante la guerra de junio (Operación León Naciente).

Expertos en misiles dijeron a AP que el régimen de Teherán quiere obtener los mezcladores, sobre todo mientras se prepara para la posibilidad de que se vuelvan a imponer las sanciones snapback (mecanismo de reimposición automática de sanciones) de la ONU. Las medidas incluirían el castigo por cualquier desarrollo del programa de misiles del régimen.

Los mezcladores son fundamentales para la producción de misiles de gran volumen y eficacia. Irán se ha abastecido anteriormente de mezcladores planetarios de China, aunque no está claro si lo ha hecho desde la guerra de junio.

Antes de la guerra, Irán era capaz de producir más de 200 misiles de combustible sólido al mes, y tenía un arsenal estimado de unos 2.500 misiles. Más de un tercio de su arsenal fue disparado contra Israel durante y antes del conflicto.

"Si son capaces de readquirir algunas cosas clave, como mezcladores planetarios, entonces esa infraestructura sigue ahí y está lista para ponerse en marcha de nuevo", declaró a AP Sam Lair, del Centro James Martin de Estudios de No Proliferación del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de California.

Teherán debe tomar medidas concretas para frenar su programa nuclear o arriesgarse a la reimposición de las sanciones snapback de la ONU, afirmó este martes la jefa de la política exterior de la Unión Europea (UE).

"La diplomacia tiene una oportunidad. Los plazos están corriendo y vamos a ver. Necesitamos ver alguna acción real también por parte de Irán", manifestó Kaja Kallas.

Antes, el martes, los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Gran Bretaña y Alemania -el llamado E3- se reunieron con su homólogo iraní al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, a los que se unió Kallas.

"A la luz de la medida injustificada e ilegal de comenzar a restablecer las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, durante la reunión se plantearon algunas ideas y propuestas para continuar la diplomacia, y se acordó que las consultas continuarán", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en un comunicado el martes.

Horas después, Reuters, citando a una fuente diplomática francesa, informó de que Teherán aún no ha cumplido las condiciones para evitar la reimposición de las sanciones de la ONU.

"Pero las conversaciones continuarán para explorar todas las posibilidades al máximo", dijo la fuente. "Seguimos movilizados hasta el último momento. El balón está del lado de Irán", agregó.

El 28 de agosto, el E3 lanzó un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU, acusando a Teherán de incumplir el acuerdo de 2015 diseñado para evitar que desarrolle bombas nucleares.

Las potencias europeas han ofrecido retrasar el restablecimiento de las sanciones hasta seis meses para dar margen a las conversaciones sobre un acuerdo a largo plazo, siempre que Teherán restablezca el acceso de los inspectores nucleares de la ONU, aborde las preocupaciones sobre sus reservas de uranio enriquecido y entable negociaciones con Estados Unidos.

El líder supremo iraní Alí Jamenei rechazó el martes las negociaciones directas con la Administración Trump, calificando la perspectiva de "puro callejón sin salida".

"Estados Unidos ha anunciado por adelantado los resultados de las conversaciones. El resultado es el cierre de las actividades nucleares y del enriquecimiento. Esto no es una negociación. Es un dictado, una imposición", sostuvo Jamenei, según AP.

El 19 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución para aliviar las sanciones impuestas a la República Islámica.

En virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que codificó el acuerdo nuclear con Irán de 2015 -formalmente conocido como Plan Integral de Acción Conjunta- nueve miembros del Consejo habrían tenido que votar para levantar las sanciones a Irán después de que el E3 iniciara el proceso para activar el mecanismo de snapback.

Solo cuatro miembros del Consejo (Argelia, China, Pakistán y Rusia) apoyaron a Irán en la votación.

Como resultado, a falta de nuevas medidas del Consejo de Seguridad, las sanciones nucleares de la ONU a Irán se reimpondrán el 27 de septiembre.

Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, manifestó su beneplácito por la reimposición de sanciones programada para el 27 de septiembre, subrayando que "el programa nuclear de Irán no tiene fines pacíficos".

"Un Irán con armas nucleares significaría que el régimen más peligroso posee el arma más peligrosa, socavando drásticamente la estabilidad y la seguridad mundiales", dijo. "El objetivo de la comunidad internacional debe permanecer inalterado: impedir que Irán adquiera nunca capacidad nuclear", añadió.

Irán ejecutó al menos a 1.000 personas desde principios de año

Irán ejecutó al menos a mil prisioneros condenados a muerte en lo que va de 2025, informó el martes la ONG Iran Human Rights (IHR)



La última semana se llevaron a cabo al menos 64 ejecuciones, una media de más de nueve ahorcamientos al día, según la organización con sede en Noruega, que cuenta y verifica diariamente el número de ejecutados.

