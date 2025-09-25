Trump presenta un plan de paz para Gaza a líderes musulmanes en la ONU

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump desveló un plan de paz para Gaza y Oriente Medio a líderes de varios países de mayoría musulmana durante una reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York este martes.

"Tuvimos una sesión muy productiva. Presentamos lo que llamamos el plan de 21 puntos de Trump para la paz en Oriente Medio y Gaza. Creo que aborda las preocupaciones israelíes y, también, las preocupaciones de todos los vecinos de la región", citó Reuters a Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio en la 15ª cumbre anual de asuntos globales Concordia, celebrada el miércoles en Nueva York.

"Estamos esperanzados, y podría decir que incluso confiados, en que en los próximos días podamos anunciar algún tipo de avance", dijo.

Trump se reunió con líderes y funcionarios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán para hablar de la guerra de casi dos años entre Israel y el grupo terrorista Hamás en Gaza. La guerra comenzó cuando la organización islamista palestina dirigió una invasión masiva en el sur del Estado judío el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a otras 251, de las que 48 permanecen cautivas.

Según Axios, es la primera vez que Trump presenta un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza. El periodista Barak Ravid citó fuentes que afirmaron que durante la reunión el presidente se refirió a la urgencia de poner fin a la guerra y presentó el plan porque cada día que la guerra continúa, Israel se aísla más internacionalmente.

Las fuentes declararon que las propuestas estadounidenses eran versiones actualizadas de ideas discutidas en los últimos seis meses, basadas en conceptos desarrollados por Jared Kushner, yerno de Trump, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Según la información de Ravid, los principios fundamentales del plan estadounidense incluyen la liberación de todos los rehenes restantes, un alto el fuego permanente, la retirada gradual israelí de la Franja, un plan de posguerra para la gobernanza que no incluya a Hamás, una fuerza de seguridad que incluya a palestinos y soldados de países árabes y musulmanes, financiación de países árabes y musulmanes para la administración y la reconstrucción, y "cierta implicación de la Autoridad Palestina".

Trump pidió a los líderes árabes y musulmanes que apoyaran este plan, según Ravid.

Las fuentes le dijeron que los líderes árabes y musulmanes presentaron sus propias condiciones para apoyar el plan: que Jerusalén no se anexione partes de Judea y Samaria (Ribera Occidental), no controle partes de Gaza ni construya comunidades israelíes en la Franja, deje de "socavar el statu quo en la Mezquita de Al-Aqsa (Monte del Templo)", y que aumente inmediatamente los suministros de ayuda a Gaza.

Las fuentes manifestaron que Trump acordó no permitir que Israel se anexione partes de Judea y Samaria (Ribera Occidental), algo de lo que informó primero Politico.

"Reafirmamos nuestro compromiso de cooperar con el presidente Trump y enfatizamos la importancia de su liderazgo para poner fin a la guerra y abrir horizontes para una paz justa y duradera", escribieron el miércoles los líderes de siete países árabes y musulmanes en un comunicado conjunto.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi emitió un comunicado por separado en apoyo al plan de Trump.

"Aprecio los esfuerzos del presidente Trump para detener la guerra en curso en la Franja de Gaza en particular, y su búsqueda de la paz en Oriente Medio en general. Valoro las propuestas que presentó durante su reunión de ayer en Nueva York con varios líderes árabes e islámicos, que considero una base importante sobre la que podemos seguir construyendo en el próximo periodo para lograr la paz", expresó al-Sisi.

Trump declaró a los líderes árabes y musulmanes que el siguiente paso es discutir el plan con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para asegurarse su apoyo. Se espera que Trump se reúna con el líder de Israel el lunes en la Casa Blanca. El mandatario del Estado judío se dirigirá a la Asamblea General de la ONU el viernes.

Imágenes de las FDI muestran a terroristas disparando desde un hospital en la Ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron este miércoles imágenes de terroristas palestinos abriendo fuego desde el hospital de Shifa, en la Ciudad de Gaza.



"El uso de un hospital en funcionamiento es una prueba más del modus operandi cínico y sistemático de Hamás de explotar la infraestructura civil como puestos de mando terroristas con personal", afirmaron las FDI.



Los militares añadieron que el incidente, que tuvo lugar hace varios días, demuestra que Hamás pone a sabiendas en peligro las vidas de pacientes, personal médico y civiles inocentes en la Franja.



"Las FDI continuarán operando resueltamente para frustrar la actividad terrorista, al tiempo que se adhieren al derecho internacional y mitigan el daño a los civiles", continuó el comunicado.

