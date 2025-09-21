Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el "Estado de Palestina"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de septiembre, 2025

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron el domingo un Estado palestino putativo, actuando en medio de la actual guerra contra Hamás en Gaza.

Los anuncios sincronizados, que llegaron con pocos minutos de diferencia, desafiaron la oposición de los Gobiernos estadounidense e israelí, que dijeron que tal medida sería una recompensa al terrorismo.

"Desde 1947, la política de todos los Gobiernos canadienses ha sido apoyar una solución de dos Estados para una paz duradera en Oriente Próximo", rezaba una declaración escrita del primer ministro canadiense, Mark Carney. "Esta preveía la creación de un Estado de Palestina soberano, democrático y viable, que construya su futuro en paz y seguridad junto al Estado de Israel".

"Hamás ha terrorizado al pueblo de Israel y oprimido a la población de Gaza, sembrando horribles sufrimientos", prosigue el comunicado. "Es imperativo que Hamás libere a todos los rehenes, se desarme completamente y no desempeñe ningún papel en el futuro Gobierno de Palestina. Hamás ha robado al pueblo palestino, le ha estafado su vida y su libertad, y no puede de ninguna manera dictar su futuro".

"El actual Gobierno israelí está trabajando metódicamente para impedir que se establezca la perspectiva de un Estado palestino. ... Es en este contexto que Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece nuestra asociación para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel", dijo Carney.

Momentos después, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, emitió una declaración similar.

Afirmó que el reconocimiento por parte de su país del "Estado independiente y soberano de Palestina" refleja el "compromiso de larga data de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino."

Albanese subrayó que "la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel en Palestina".

El primer ministro británico, Keir Starmer, en una declaración grabada en vídeo, dijo: "Hoy, para reavivar la esperanza de paz y de una solución de dos Estados, afirmo claramente -como primer ministro de este gran país- que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina".

"Ante el creciente horror en Oriente Medio, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de paz y de una solución de dos Estados. Eso significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable; por el momento no tenemos ni lo uno ni lo otro", afirmó.

Otros países, encabezados por Francia, tienen previsto hacer anuncios similares el domingo y el lunes.

