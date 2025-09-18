La UNRWA deja que Hamás controle sus escuelas, según un informe

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de septiembre, 2025

La Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) empleó a sabiendas a líderes terroristas de Hamás como directores y profesores en escuelas palestinas, "convirtiendo las aulas en incubadoras de odio", según un informe publicado el miércoles.

La UNRWA, que recauda 1.000 millones de dólares anuales de los países occidentales, sabía del control de Hamás sobre las escuelas "y no hizo nada", según el informe de la ONG ginebrina U.N. Watch.

"Durante años, los gobiernos han estado extendiendo cheques multimillonarios a la UNRWA creyendo que estaban invirtiendo en paz y tolerancia. Nuestra investigación revela la impactante verdad: las aulas de la UNRWA han sido secuestradas por Hamás y convertidas en incubadoras de odio. Los Estados donantes deben enfrentarse a la realidad de que están financiando el terror por delegación", dijo el director ejecutivo de U.N. Watch, Hillel Neuer.

El informe, titulado Schools in the Grip of Terror: Cómo la UNRWA permitió a los jefes de Hamás controlar su sistema educativo- corrobora en gran medida los hallazgos de la inteligencia israelí de que más del 15% de los educadores de alto nivel de la UNRWA en Gaza, en 60 instituciones de la UNRWA, son miembros de los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica Palestina..

El informe explica que las operaciones de la UNRWA sobre el terreno están controladas por los líderes palestinos locales, y no por el puñado de personal internacional como el Comisario General Philippe Lazzarini, que sólo sirve como cara pública, recaudador de fondos y defensor de la UNRWA.

Muchos de estos líderes locales son operativos de Hamás, incluidos los miles de profesores y personal de la UNRWA, especialmente en Gaza y Líbano, según el informe.

Añade que de los 30.000 empleados del OOPS, más del 99% son palestinos locales; sólo 120 son personal internacional.

El informe subraya además que esta situación no es nueva.

El organismo internacional ha fomentado un entorno favorable al terrorismo en las escuelas palestinas durante sus más de 75 años de existencia, traicionando sistemáticamente su misión prometida de educar a los niños palestinos en valores como la paz, la tolerancia y los derechos humanos universales.

En lugar de ello, "los ha entregado a los mismos operativos que reclutan niños soldados, glorifican a los terroristas suicidas y predican la aniquilación de un Estado miembro de la ONU".

Algunos de los terroristas palestinos más infames fueron productos del sistema educativo de la UNRWA, afirma el informe, incluidos los autores de la Masacre de Múnich de 1972 y Mohammed Deif, el ya fallecido comandante de las Brigadas Al-Qassam de Hamás, uno de los cerebros de la masacre del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, dirigida por Hamás..

El informe ofrece un ejemplo del control total de Hamás sobre las escuelas gestionadas por la UNRWA. Matthias Schmale era un miembro del personal internacional que dirigió la operación de la agencia en Gaza en 2021. Pero tras hacer un comentario en el que expresaba su apoyo a Israel en una entrevista en los medios de comunicación, fue expulsado en el plazo de 10 días. Amir al-Mishal, entonces jefe del Sindicato del Personal de UNRWA en Gaza, junto con su predecesor y alto cargo de Hamás, Suhail al-Hindi, fueron los responsables del despido de Schmale.

Al-Hindi, por su parte, apareció públicamente con funcionarios de Hamás durante años, y UNRWA nunca lo despidió.

El propio Ismail Haniyeh, fallecido líder de Hamás, elogió a los sindicatos palestinos con sede en la ONU por su "papel en el camino de la yihad".

"Estos estudios de caso muestran en detalle cómo Hamás ha secuestrado la educación de UNRWA a través de su dominio de los sindicatos locales del personal de UNRWA. "Estos estudios de caso muestran en detalle cómo Hamás se ha apoderado de la educación de la UNRWA a través de su dominio de los sindicatos locales del personal de la UNRWA, en particular los sectores de los maestros de los sindicatos, lo que permite a Hamás controlar las escuelas de la UNRWA -las instalaciones físicas, los maestros y el plan de estudios-, incluso impidiendo que la agencia implemente cambios para desradicalizar el plan de estudios, bloqueando los esfuerzos de la UNRWA para disciplinar al personal por incitar al antisemitismo y al terrorismo yihadista, y colocando a agentes de Hamás en puestos de educadores de alto nivel en las escuelas", dijo U.N. Watch.

