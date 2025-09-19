EEUU veta una resolución del Consejo de Seguridad que exige un alto el fuego y ayuda sin restricciones a Gaza

La enviada adjunta de EEUU para Oriente Próximo, Morgan Ortagus (C), levanta la mano para vetar una resolución AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de septiembre, 2025

Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, redactada por los 10 miembros electos del consejo, que exige que Israel levante todas las restricciones a la ayuda que entra en Gaza. La resolución obtuvo el apoyo de 14 de los 15 miembros del organismo.

"Para algunos miembros del consejo, esto es una representación. Para Israel, esto es una realidad cotidiana", dijo al Consejo Danny Danon, embajador israelí ante las Naciones Unidas.

"Esto no es diplomacia. Esto es rendición"

"La propuesta se presentó sin condenar a Hamás, sin condenar la masacre del 7 de octubre y sin exigir a Hamás que se desarme", dijo Danon. "Esto no es diplomacia, es rendición".

La resolución exige un alto el fuego inmediato e incondicional y, por separado, la "liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos".

"A los que realmente les importa el futuro de Gaza deben trabajar para expulsar a Hamás"

"Quienes de verdad se preocupan por el futuro de Gaza deberían trabajar para expulsar a Hamás de Gaza", dijo Danon. "Mientras los rehenes estén en manos de esta brutal organización terrorista, no hay ni habrá alto el fuego. Israel seguirá aplicando presión militar hasta que todos los rehenes sean devueltos".

La resolución también exige "que el Gobierno de Israel levante inmediata e incondicionalmente todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y garantice su distribución segura y sin obstáculos a la población necesitada de dicha ayuda, en particular por parte de las Naciones Unidas y los socios humanitarios."

EEUU: esta resolución "legitima erróneamente las falsas narrativas que benefician a Hamás"

La resolución citaba un controvertido informe respaldado por la ONU que determinaba que se estaba produciendo una "hambruna" en la ciudad de Gaza y sus alrededores. Los defensores del informe culpan a Estados Unidos por sus métodos de entrega de ayuda humanitaria. La ayuda de la ONU es saqueada a un ritmo alarmante.

Morgan Ortagus, consejera en la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, dijo que "la oposición de Estados Unidos a esta resolución no será una sorpresa".

"No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y erróneamente legitima las falsas narrativas que benefician a Hamás, que tristemente han encontrado vigencia en este consejo", dijo Ortagus.

Sexta vez que Washington veta una resolución que pide un alto el fuego

La sesión del jueves marcó la sexta vez que Washington veta una resolución del Consejo de Seguridad en la que se pide un alto el fuego.

"Los miembros del Consejo hicieron caso omiso cuando EEUU dejó claro que esta resolución era inaceptable", dijo Ortagus. "En su lugar, el Consejo optó por una acción performativa -diseñada para atraer el veto- que extiende a los terroristas de Hamás y a quienes los financian y apoyan, y les da un salvavidas".

Washington volvió a quedarse solo en el consejo en defensa de Israel.

"Mientras Washington no cambie la lente a través de la cual considera la crisis en Gaza, mientras la diplomacia multilateral de las Naciones Unidas sea vista allí como un obstáculo, no como un instrumento de importancia crítica, no se logrará ningún avance en la solución de Oriente Medio", dijo Vassily Nebenzia, embajador ruso ante la ONU.