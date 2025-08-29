Netanyahu: el apoyo de Starmer al Estado palestino es "vergonzoso"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de agosto, 2025

La declaración del 25 de julio del primer ministro británico Keir Starmer sobre el reconocimiento de un Estado palestino fue "vergonzosa", dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante una reciente entrevista con Konstantin Kisin y Francis Foster, copresentadores del popular podcast del Reino Unido Triggernometry.

Netanyahu publicó íntegramente la entrevista del 20 de agosto en su cuenta de X el jueves.

A la pregunta de Kisin sobre si el reconocimiento de un Estado palestino "animaría a Hamás a continuar su resistencia", Netanyahu respondió: "Por supuesto que sí".

Hablando del grupo terrorista, que invadió Israel el 7 de octubre de 2023, el primer ministro israelí expresó: "Cometen la mayor salvajada contra los judíos desde el Holocausto, y el primer ministro de Gran Bretaña dice: 'los recompensaremos con un Estado de facto,'... que se compromete abiertamente a repetir la masacre del 7 de Octubre una y otra y otra vez".

A los dirigentes occidentales les gusta repetir que Israel tiene derecho a defenderse, pero "reconocen el derecho de Israel a defenderse mientras Israel no ejerza ese derecho", sostuvo Netanyahu.

Las naciones occidentales estaban aplicando un peligroso doble rasero a Israel al sugerir concesiones a los terroristas, algo que nunca aceptarían para sí mismas si se enfrentaran a un nivel similar de asesinatos en masa y toma de rehenes, afirmó.

La capitulación de los líderes del Reino Unido, Francia y otros es producto de un débil liderazgo que cede ante las distorsiones de los medios de comunicación, la manipulación de las redes sociales y las minorías extremistas radicales, declaró el líder israelí.

Esos manifestantes extremistas se oponen no solo a Israel sino también a las democracias occidentales, subrayó Netanyahu. Muchos de los enemigos del Estado judío son también enemigos de Estados Unidos -fuerzas respaldadas por Irán que han matado a estadounidenses y atacado intereses estadounidenses - por lo que el apoyo a Israel se alinea con la defensa de Occidente, dijo.

Calificando de "vergonzosa" la forma en que los líderes occidentales de Gran Bretaña, Francia, Canadá y Nueva Zelanda, "se doblegan", Netanyahu añadió que 80 años después del Holocausto, los líderes europeos quieren "dar un premio a quienes destruirían el único Estado judío".

El copresentador del podcast, Foster, preguntó a Netanyahu sobre la pérdida de apoyo a Israel entre la Gen Z (edades comprendidas entre los 13 y los 28 años), y dado que se convertirán en los futuros responsables de la toma de decisiones, si eso supone un grave riesgo a largo plazo para el apoyo a Israel.

Netanyahu respondió que el sentimiento antiisraelí entre los jóvenes no era algo espontáneo, sino parte de una campaña organizada y bien financiada destinada a erosionar el apoyo al Estado judío. Señaló que, al estar organizada, también puede contrarrestarse estratégicamente.

Sin embargo, Netanyahu reconoció que Israel está perdiendo la guerra de las relaciones públicas. "Se trata de un gran desafío. No quiero descartarlo. Pero, miren, los judíos hemos estado luchando y perdiendo la guerra de la propaganda durante unos 2.500 años. Lo que es diferente ahora es que estamos ganando la guerra terrestre", manifestó, indicando que cuanto antes Israel gane eso, "más rápido se disipará la guerra de propaganda".

Calificó de "fraude" las acusaciones de genocidio y hambruna. Comparó la calumnia de los niños hambrientos con el libelo de sangre durante la Edad Media que afirmaba que los judíos mataban a niños cristianos.

"Si quisiéramos cometer un genocidio, lo habríamos hecho en una tarde", aseguró, señalando que Israel tiene la "capacidad" para hacerlo, pero mantiene uno de las porcentajes más bajos de víctimas civiles por combatiente en la guerra urbana.

Dijo que Israel había tomado medidas sin precedentes para proteger a los civiles, emitiendo millones de advertencias a los residentes en las zonas donde las FDI planean llevar a cabo operaciones de combate, mientras que Hamás obliga a la gente a quedarse, disparando a los que tratan de salir.

Los presentadores del podcast preguntaron a Netanyahu por los comentarios de sus socios de coalición, en particular el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que parecían apoyar la limpieza étnica de la Franja de Gaza, y si el hecho de que el primer ministro no se pronunciara en contra de esos comentarios contribuía a que Israel perdiera el apoyo de la opinión pública.

"En un sistema parlamentario, la gente es libre de decir, a veces dicen cosas que no quieren decir. Ocurre todo el tiempo", sostuvo Netanyahu.

Declaró que se oponía a la limpieza étnica y que no tenía intención de construir comunidades judías en la franja de Gaza.

Kisin se mostró escéptico sobre el futuro de una Gaza dirigida por una administración civil que no fuera hostil a Israel -como Netanyahu expuso en una conferencia de prensa en Jerusalén el 10 de agosto- y señaló que las encuestas muestran que la población de Gaza alberga un profundo odio hacia los judíos e Israel, lo que hace que la coexistencia pacífica parezca imposible.

Netanyahu se refirió a Alemania y Japón, que fueron desradicalizados tras la Segunda Guerra Mundial, y también a algunos países del Golfo, que, según él, han introducido con éxito programas de desradicalización.

En respuesta al argumento de los opositores a la guerra contra Hamás de que la continuación de los combates sólo radicalizaría aún más a la población de Gaza, creando una nueva generación de terroristas y conduciendo a una "guerra eterna", Netanyahu aseveró que la verdad era exactamente lo contrario, que sólo luchando contra Hamás se pondría fin a una "guerra eterna".

Señaló que los gazatíes que buscan liberarse del reino del terror de Hamás ya han empezado a luchar contra el grupo terrorista.

Preguntado sobre qué lecciones quiere que la gente saque de la historia, Netanyahu dijo que la lección clave que los judíos han sacado de la historia es tomarse en serio las amenazas de aniquilación y actuar antes de que sea demasiado tarde.

Los radicales islamistas pretenden dominar la sociedad árabe, destruir Israel y atacar a los cristianos, al tiempo que desarrollan misiles que podrían alcanzar Europa, afirmó. "Los líderes occidentales pueden seguir culpando a Israel por esto, por luchar contra esta amenaza común. O pueden hacer algo al respecto. Y está por ver si han aprendido la lección", declaró.

Israel ha vuelto a su patria ancestral y no se va a ir a ninguna parte. "Así que luchamos contra ellos, pero no lo hacemos sólo en nuestro nombre. Luchamos también en su nombre", subrayó Netanyahu.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet recuperan dos cadáveres de rehenes en Gaza

Las fuerzas israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes, el de Ilan Weiss y otro individuo, cuya identidad se desconoce, que los terroristas de Hamás habían retenido en la Franja de Gaza, informó el viernes la Oficina del primer ministro israelí en Jerusalén.



Weiss, de 56 años, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 mientras defendía el kibutz Be'eri, y su cadáver fue trasladado a Gaza, según el comunicado. Su hija y su esposa, Noga y Shiri, respectivamente, también fueron secuestradas. Fueron liberadas en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo de alto el fuego.



El nombre del otro israelí cuyo cuerpo ha sido recuperado en la operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Interna (Shin Bet) aún no ha sido autorizado para su publicación.



Con la recuperación de los dos cadáveres, se cree que Hamás retiene a 20 rehenes vivos y otros 28 cadáveres.

© JNS