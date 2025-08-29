Israel se retira de la principal feria de defensa del Reino Unido

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de agosto, 2025

Israel se ha retirado de una importante exposición militar en Londres, Reino Unido, después de que funcionarios del Gobierno británico impusieran restricciones a su participación, afirmó este viernes el Ministerio de Defensa israelí.

Las restricciones en la exposición DSEI UK 2025, programada del 9 al 12 de septiembre, "equivalen a un deliberado y lamentable acto de discriminación contra los representantes de Israel", reza un comunicado del Ministerio de Defensa. "En consecuencia, el Ministerio de Defensa de Israel se retirará de la exposición y no establecerá un pabellón nacional", agrega.

Las industrias israelíes que no son propiedad del Estado y "que decidan participar recibirán, sin embargo, todo el apoyo del Ministerio", señala el comunicado.

"En un momento en que Israel está comprometido en múltiples frentes contra extremistas islamistas y organizaciones terroristas -fuerzas que también amenazan a Occidente y a las rutas marítimas internacionales- esta decisión de Gran Bretaña hace el juego a los extremistas, concede legitimidad al terrorismo e introduce consideraciones políticas totalmente inapropiadas para una exposición profesional de la industria de defensa", añade.

DSEI (Defence and Security Equipment International) es un evento bienal que atrae a cientos de empresas de decenas de países.

El año pasado, el Gobierno francés anunció que las empresas israelíes sólo podrían exponer en la feria de defensa Euronaval, que se celebra en noviembre cerca de París, si no habían participado en las guerras contra los terroristas en el Líbano y la Franja de Gaza. Citando principios constitucionales de igualdad, un tribunal de París revocó la decisión el 30 de octubre.

En junio de 2025, los organizadores del Salón Aeronáutico de París aislaron parte de los pabellones israelíes, lo que provocó un incidente diplomático.

Francia, el Reino Unido y España se encuentran entre los países que han impuesto embargos parciales o totales de armas a Israel en relación con su guerra contra Hamás en Gaza tras la invasión del grupo terrorista en el sur del país el 7 de octubre de 2023. Miles de terroristas gazatíes asesinaron a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales, y secuestraron a otras 251, entre otras atrocidades.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet recuperan dos cadáveres de rehenes en Gaza

Las fuerzas israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes, el de Ilan Weiss y otro individuo, cuya identidad se desconoce, que los terroristas de Hamás habían retenido en la Franja de Gaza, informó el viernes la Oficina del primer ministro israelí en Jerusalén.



Weiss, de 56 años, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 mientras defendía el kibutz Be'eri, y su cadáver fue trasladado a Gaza, según el comunicado. Su hija y su esposa, Noga y Shiri, respectivamente, también fueron secuestradas. Fueron liberadas en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo de alto el fuego.



El nombre del otro israelí cuyo cuerpo ha sido recuperado en la operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Interna (Shin Bet) aún no ha sido autorizado para su publicación.



Con la recuperación de los dos cadáveres, se cree que Hamás retiene a 20 rehenes vivos y otros 28 cadáveres.

