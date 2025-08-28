EEUU e Israel aplauden la decisión de Francia, Alemania y Reino Unido de reimponer sanciones a Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de agosto, 2025

La decisión de Francia, Alemania y Reino Unido de devolver las sanciones al régimen iraní suscitó el jueves los elogios de líderes estadounidenses e israelíes y de organizaciones judías.

El trío, al que se conoce como el E3, había dicho en agosto que volvería a imponer sanciones si la República Islámica no alcanzaba un acuerdo nuclear antes de fin de mes.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, declaró que Washington acogía con satisfacción la decisión.

Los tres países "han expuesto un caso claro de 'incumplimiento significativo' continuado por parte de Irán de sus compromisos nucleares, estableciendo una base sólida para iniciar el mecanismo de snapback (para restablecer sanciones en caso de incumplimiento)", declaró Rubio, que también es asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. "Además, el E3 podría haber iniciado la snapback en cualquier momento desde 2019, pero optó en cambio por buscar primero un intenso acercamiento y compromiso, para proporcionar a Irán una vía de salida diplomática de su estrategia de escalada nuclear".

Rubio dijo que Washington trabajará con los aliados sobre las sanciones, pero está disponible "para un compromiso directo con Irán, en favor de una resolución pacífica y duradera de la cuestión nuclear iraní".

Danny Danon, representante israelí ante Naciones Unidas, afirmó que "Irán sigue ignorando a la comunidad internacional y violando sus compromisos una y otra vez".

"Israel ya ha demostrado su preocupación por las maliciosas intenciones del régimen de los ayatolás", sostuvo. "Ahora los países del mundo también se unen a la lucha contra el eje del mal. Este es un paso importante en el camino para detener el programa nuclear iraní y aumentar la presión sobre el régimen de Teherán", agregó.

El Comité Judío Estadounidense manifestó que las sanciones son "un paso importante para que el régimen iraní rinda cuentas por sus repetidas violaciones de sus obligaciones nucleares y sus continuas acciones peligrosas", y AIPAC señaló que son "un paso crítico para aumentar la presión sobre el régimen iraní mediante el restablecimiento de las restricciones y sanciones internacionales dirigidas a los programas nucleares y de misiles del país".

Sa'ar afirma que la reunión con Rubio fue "muy buena"

Al salir del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el miércoles por la tarde, Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, dijo a los periodistas que su reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, fue "muy buena".



JNS preguntó al ministro israelí cuál era su plan para lograr un Estado palestino. “No lo habrá”, dijo Sa’ar a JNS.



Rubio y Sa’ar se reunieron “para reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel”, según un comunicado estadounidense de la reunión.



Los funcionarios discutieron “temas clave en Gaza, Líbano y Siria” y “la importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán”, declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.

