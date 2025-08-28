Una exrehén de Hamás relata al Consejo de Seguridad de la ONU las violaciones y el hambre que sufrió en Gaza

Ilana Gritzewsky, exrehén de Hamás, habla ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Lev Radin / Sipa USA / Cordon Press

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de agosto, 2025

Una exrehén israelí en Gaza ofreció un emotivo testimonio este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU, recordando cómo sus captores la golpeaban y les suplicaba que no la violaran.

En la reunión mensual del Consejo sobre la cuestión israelí-palestina, Ilana Gritzewsky relató que fue retenida junto con otros rehenes en el Hospital Nasser de Jan Yunís, escenario a principios de esta semana de una controvertida operación militar israelí.

"Nos llevaron por la entrada trasera y nos hicieron pasar entre todos los civiles. En el hospital, había una zona cerrada y utilizada sólo por Hamás, con un guardia armado", relató Gritzewsky al organismo de la ONU. "Nos encerraron en una habitación, donde nos encontramos con un tercer rehén", agregó.

Gritzewsky estuvo retenida 55 días sin tratamiento médico tras sufrir heridas durante los ataques dirigidos por Hamás el 7 de octubre de 2023. Ella y su compañero, Matan Zangauker, fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, y Zangauker sigue siendo un rehén. Gritzewsky fue liberada como parte de un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023, a cambio de territostas palestinos encarcelados en Israel.

"De camino a Gaza, cuando empezaron a tocarme y a abusar sexualmente de mí, me desmayé física y mentalmente. No podía soportarlo más", dijo al Consejo.

Agregó que sus captores la hambrearon, y salió de Gaza con alrededor de 12 kg (unas 27 libras) menos.

Danny Danon, embajador israelí ante las Naciones Unidas, dijo al consejo que "Hamás utilizó la violencia sexual como arma de guerra".

"Los supervivientes merecen acción, no dudas", expresó, y pidió al organismo que "ponga a Hamás en la lista negra ya. El Consejo de Seguridad debe designarlos como la organización terrorista que son".

Israel y Estados Unidos permanecieron en gran medida aislados en la cuestión de la guerra Israel-Hamás el miércoles, ya que todos los miembros del Consejo de Seguridad excepto Washington emitieron una declaración conjunta sobre lo que dijeron es una "hambruna" en Gaza que es una "crisis provocada por el hombre".

Los demás países manifestaron que utilizar la hambruna como arma de guerra es una violación del derecho internacional humanitario.

"La hambruna en Gaza debe detenerse inmediatamente", escribieron. "La emergencia humanitaria debe abordarse sin demora, e Israel debe dar marcha atrás", agregaron.

Israel cuestiona la opinión de la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIF) de que se está produciendo una hambruna en la Ciudad de Gaza y sus alrededores, y pide a la entidad de seguridad alimentaria alineada con la ONU que se retracte de su informe publicado el pasado viernes. Danon calificó las conclusiones de la CIF de deliberadamente inexactas y tendenciosas.

Danon calificó el informe como "una campaña de distracción" de cuestiones como la difícil situación de los rehenes en Gaza y "una cámara de eco que cambia los hechos por eslóganes".



"Esta es la gente que te anima"



Dorothy Shea, embajadora interina de Estados Unidos ante Naciones Unidas, también apuntó contra el informe de la CIF.

"Sólo podemos resolver los problemas con credibilidad e integridad", dijo al Consejo. "Desgraciadamente, el reciente informe de la CIF no pasa la prueba en ninguna de las dos cosas", añadió.

Al igual que Danon, Shea señaló que Andrew Seal, uno de los autores del informe de la CIF, publicó declaraciones antiisraelíes y proiraníes en las redes sociales que salieron a la luz tras la publicación del informe.

"Uno de los autores clave del informe tiene un largo historial de parcialidad contra Israel, incluyendo justificar abiertamente los ataques terroristas de los hutíes contra objetivos civiles israelíes", dijo Shea. "Esto ayuda a explicar por qué se cambiaron los estándares normales para esta declaración, planteando preguntas significativas", prosiguió.

Danon también criticó a los Estados miembros de la ONU, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad Francia y el Reino Unido, que recientemente han lanzado su respaldo al reconocimiento de un Estado palestino.

Esa acción "dio a Hamás una salida" y "animó a Hamás a desentenderse y abandonar las negociaciones" sobre un alto el fuego, dijo.

Danon citó los elogios de Hamás al reconocimiento del Estado palestino por parte de París como los "frutos del 7 de Octubre".

"Esta es la gente que los aclama", dijo Danon. "Violadores, asesinos, secuestradores. Se supone que ustedes defienden los valores occidentales", subrayó.

Sa'ar afirma que la reunión con Rubio fue "muy buena"

Al salir del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el miércoles por la tarde, Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, dijo a los periodistas que su reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, fue "muy buena".



JNS preguntó al ministro israelí cuál era su plan para lograr un Estado palestino. “No lo habrá”, dijo Sa’ar a JNS.



Rubio y Sa’ar se reunieron “para reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel”, según un comunicado estadounidense de la reunión.



Los funcionarios discutieron “temas clave en Gaza, Líbano y Siria” y “la importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán”, declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.

