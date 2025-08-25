El autor del polémico informe sobre la hambruna en Gaza tiene un largo historial de declaraciones contra Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de agosto, 2025

El autor de un polémico informe que determina que una hambruna se ha apoderado de partes de Gaza tiene un historial de retórica antiisraelí y proiraní.

Andrew J. Seal ayudó a redactar el informe breve especial del viernes, publicada por la Clasificación Integrada por Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), la entidad mundial de inseguridad alimentaria alineada con las Naciones Unidas.

La CIF determinó que los tres criterios establecidos -carencia extrema de alimentos, desnutrición infantil aguda y tasas de mortalidad- se habían cumplido en la Ciudad de Gaza y los barrios circundantes para afirmar una hambruna en curso en esa región. Las autoridades israelíes respondieron al informe alegando que empleaba metodología irregular y datos deliberadamente sesgados.

Seal es profesor titular del Instituto de Salud Mundial del University College de Londres. En su cuenta X, Seal opinó que se estaba produciendo un genocidio en Gaza apenas 20 días después de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Una semana después, Seal insinuó que Estados Unidos debería retirar la ayuda militar a Israel.

"Israel tiene que ser obligado a aceptar también (un) alto el fuego inmediato, y negociaciones de paz realistas", escribió Seal en una publicación en X con un gráfico de un informe del Servicio de Investigación del Congreso sobre la ayuda exterior estadounidense a Israel. "¡Un país tiene la llave!", agregó.

También cuestionó, menos de un mes después del 7 de Octubre, por qué Hamas debe ser apartado del poder, preguntando si el grupo terrorista "¿tiene que irse por su retórica extrema y sus crímenes de guerra? Según ese criterio, también habría que destituir al Gobierno israelí. No ayuda".

La retórica de Seal se remonta a mucho antes de la guerra entre Israel y Hamás. En 2018, Seal realizó una publicación sobre la Nakba, que los palestinos etiquetan como la "catástrofe" del fracaso del mundo árabe para aplastar al Estado israelí en su nacimiento. Seal calificó la formación de Israel como "el fracaso del Mandato Británico y la destrucción del Estado de Palestina por insurgentes judíos".

También destacó un informe de 2021 de la organización antiisraelí Human Rights Watch, del que señaló que "no se anda con rodeos al describir las políticas de apartheid que aplica Israel contra los palestinos".

En julio de 2023, Seal promocionó un video de Al Jazeera glorificando a los grupos terroristas palestinos que operan en Judea y Samaria (Ribera Occidental) como "un manual muy interesante para entender la escalada del conflicto violento entre los grupos palestinos y el Estado israelí".

Seal también ha publicado repetidamente contenidos de Press TV, la cadena de televisión estatal iraní en lengua extranjera, y de funcionarios iraníes. Se hizo eco de la afirmación de Irán de una operación de bandera falsa en un incidente de mayo de 2019 en el que cuatro buques comerciales resultaron dañados en el Golfo de Omán.

Seal también ha sostenido que los rebeldes hutíes de Yemen estaban atacando barcos en el Mar Rojo para hacer cumplir un fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Las publicaciones fueron descubiertas por Eitan Fischberger, escritor e investigador de inteligencia de código abierto, el exinvestigador de Inteligencia artificial Mark Zlochin, e Hillel Neuer, director ejecutivo de la ONG UN Watch.

Seal no había respondido a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación.