El tirador de Minnesota escribió sobre matar a "sucios judíos sionistas" y "liberar Palestina"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de agosto, 2025

Robin Westman, que murió de un disparo autoinfligido después de asesinar a dos niños en la escuela católica Annunciation de Minneapolis, Minnesota, escribió sobre asesinar a "sucios judíos sionistas", que "seis millones no eran suficientes" y "liberar Palestina", informó este miércoles el New York Post.

El periódico indicó que tradujo escritos en alfabeto cirílico del tirador, de 32 años, que era transexual. "Si voy a llevar a cabo un ataque por motivos raciales, lo más probable es que sea contra sucios judíos sionistas", escribió el tirador en un diario que, según el New York Post, estaba "lleno de insultos antisemitas".

Westman también escribió sobre asesinar al presidente estadounidense Donald Trump, informó el periódico. La Policía de Minneapolis declaró que de 17 personas heridas, 14 son niños. Dos se encuentran en estado crítico, agregó.

La Policía señaló que el tiroteo tuvo lugar "durante un servicio masivo matutino para marcar el comienzo del año escolar".

La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) declaró que su investigación preliminar "confirmó que los escritos en las armas usadas por el tirador" en el ataque "incluyen referencias antisemitas y anti-Israel".

Entre ellas figuraban "elogios a asesinos en masa de todo el espectro ideológico, incluidos extremistas de la supremacía blanca, antimusulmanes y antigubernamentales" y "otros tiradores de escuelas", manifestó la ADL.

"Estoy desconsolado al enterarme del horrible tiroteo masivo en una escuela católica de Minnesota que ha dejado dos niños muertos y otros 17 heridos", declaró el representante Seth Magaziner (D-R.I.), miembro de alto rango del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre Contraterrorismo, Inteligencia y Aplicación de la Ley.

"Esto no es normal ni inevitable", expresó Magaziner, que es judío. "Tenemos el poder y la responsabilidad de evitar que ocurran actos horribles de violencia como este. Debemos poner fin a la violencia armada", añadió.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, declaró que "no hay palabras que puedan captar el horror y la tragedia del incalificable acto de maldad en la Iglesia Católica de la Anunciación."

"Han muerto niños, hay más heridos y nuestra comunidad está conmocionada", dijo Frey. "En este momento, toda nuestra ciudad necesita envolver a estas familias en amor y apoyo", prosiguió.

"Toda nuestra comunidad ha quedado traumatizada por este ataque", declaró Brian O'Hara, jefe de Policía. "Nuestros corazones están rotos por la pura crueldad de esta tragedia y acto deliberado contra niños", agregó.

Detienen a activistas antiisraelíes tras ocupar el despacho de un directivo de Microsoft

La Policía detuvo este martes a siete personas que habían ocupado el despacho del presidente de Microsoft Brad Smith en Redmond, Washington, en protesta por los negocios de la compañía con el Ejército israelí.



Según el grupo No Azure for Apartheid, que pretende presionar a Microsoft para que ponga fin al uso de su plataforma en la nube por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), entre los manifestantes había empleados actuales y antiguos.



Según Associated Press, se pudo ver a los activistas apiñados en una retransmisión en directo de Twitch mientras los agentes procedían a su detención. Las imágenes mostraban a un segundo grupo protestando frente a la oficina de Smith.



Durante una rueda de prensa el martes por la tarde, Smith confirmó que dos de los detenidos durante la brecha eran empleados actuales de Microsoft.

