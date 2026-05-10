CENTOM: Las fuerzas estadounidenses han desviado 58 buques desde el inicio del bloqueo a la República Islámica

Un buque militar en el estrecho de Ormuz, en marzo de 2026. Sahar AL ATTAR/AFP.

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de mayo, 2026

Las fuerzas estadounidenses rechazaron el sábado otro buque comercial con destino a Irán, con lo que el número total de buques redirigidos desde el inicio del bloqueo el 13 de abril asciende a 58.

"El bloqueo naval de EE.UU. contra Irán se sigue aplicando plenamente", dijo el Mando Central de EEUU en un comunicado publicado en X. El ejército dijo que rechazó buques "para evitar que los buques entren o salgan de los puertos iraníes."

En un comunicado el viernes, el CENTCOM dijo que había redirigido 57 buques comerciales e inutilizado otros cuatro desde que comenzó el bloqueo.

"Actualmente hay más de 70 buques cisterna a los que las fuerzas estadounidenses impiden entrar o salir de los puertos iraníes", añadió el comunicado. "Estos buques comerciales tienen capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní por un valor estimado de más de 13.000 millones de dólares".

El presidente Donald Trump anunció el bloqueo tras el fracaso de las maratonianas negociaciones con Irán destinadas a poner fin a la guerra con la República Islámica, lanzadas conjuntamente por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Por otra parte, Trump lanzó el 4 de mayo la Operación Proyecto Libertad para salvaguardar los buques mercantes en el estrecho de Ormuz tras una serie de ataques iraníes en la vital vía navegable. Irán ha bloqueado en gran medida el estrecho desde el comienzo de la guerra, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales del combustible y ha ejercido presión sobre los mercados financieros.

"Operación Proyecto Libertad" fue suspendida dos días después de su lanzamiento a petición de Pakistán, que está mediando en las conversaciones con Teherán.

Trump advirtió el sábado que la operación podría ser restablecida y ampliada, advirtiendo que podría lanzar el "Proyecto Libertad Plus" si no se alcanza un acuerdo para poner fin a los combates.

Las declaraciones del presidente se produjeron tras un intercambio de disparos entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el Estrecho de Ormuz el jueves, alimentando la incertidumbre sobre el alto el fuego temporal que, según Washington, se mantiene.

"Iremos por una ruta diferente si todo no se firma, se abotona", dijo Trump a los periodistas. "Puede que volvamos al 'Proyecto Libertad' si las cosas no suceden; pero será 'Proyecto Libertad Plus', es decir, 'Proyecto Libertad' más otras cosas".

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