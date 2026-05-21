La Administración Trump estudia revocar el visado a la delegación palestina en la ONU

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas NurPhoto vía AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de mayo, 2026

Washington amenaza con revocar los visados de la delegación de la Autoridad Palestina ante Naciones Unidas si el embajador de la AP se niega a poner fin a su candidatura a la vicepresidencia de la Asamblea General de la ONU, informó Reuters este jueves.

La Administración estadounidense considera que la intención del enviado Riyad Mansour de asumir el cargo en la Asamblea General socava el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para la Franja de Gaza, según el informe.

"Para ser claros, responsabilizaremos al P.A. si la delegación palestina no retira su candidatura al VPGA", citaba el informe un mensaje en un cable que instruía el curso de acción a los diplomáticos estadounidenses en Jerusalén.

Mansour ya había retirado su candidatura a la presidencia de la Asamblea General tras las presiones de Washington.

Sin embargo, si es elegido para el cargo de vicepresidente, aún podría presidir las sesiones de la Asamblea General, informó Reuters.

"Por lo tanto, sigue existiendo el riesgo de que los palestinos puedan presidir las sesiones de la Asamblea General durante la 81ª semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, en septiembre, a menos que se retiren de la carrera", añadía el cable.

"En el peor de los casos, el próximo AGP podría ayudar a los palestinos a presidir sesiones de alto nivel relacionadas con Oriente Medio o durante la semana de alto nivel de la AGNU81", decía el cable.

La elección del presidente y los vicepresidentes de la Asamblea General tendrá lugar el 2 de junio.

Una revocación estadounidense de los visados de la delegación palestina no sería la primera. El 29 de agosto, la administración Trump revocó los visados del jefe de la Autoridad Palestina Mahmud Abás y de unos 80 funcionarios más de la AP y la OLP.

Sus visados fueron restaurados al mes siguiente.

En febrero, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon acusó a la Autoridad Palestina de intentar mejorar su estatus con la presidencia de la Asamblea General.

La candidatura de Mansour "es un intento flagrante de mejorar el estatus de la delegación palestina en las Naciones Unidas por la puerta de atrás, de convertir la Asamblea General en una plataforma de propaganda antiisraelí y de socavar los objetivos de la ONU", tuiteó Danon entonces.

La delegación palestina tiene estatus de Estado observador en la Asamblea General y no tiene autoridad para votar junto con los 193 Estados miembros.

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