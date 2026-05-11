El Gobierno de Trump sanciona a tres empresas chinas que proporcionan imágenes satelitales de activos estadounidenses a Irán

Publicado por Mike Wagenheim - JNS (Jewish News Syndicate) 11 de mayo, 2026

La Administración Trump impuso sanciones a tres empresas chinas el 8 de mayo por supuestamente suministrar imágenes satelitales a Irán que ayudaron a ataques contra fuerzas estadounidenses e instalaciones aliadas en Oriente Medio durante la Operación Furia Épica.

"El suministro de imágenes por satélite de instalaciones estadounidenses en Oriente Medio a Irán amenaza al personal estadounidense y aliado", declaró el Departamento de Estado de Estados Unidos. "Los ataques dirigidos contra miembros del servicio estadounidense y socios no quedarán sin respuesta".

Las sanciones apuntan a Meentropy Technology (Hangzhou) Co, también conocida como MizarVision, a la que Washington describió como una firma de inteligencia geoespacial que publicó imágenes de fuente abierta que detallaban la actividad militar estadounidense durante la Operación Furia Épica. The Earth Eye, una empresa de satélites con sede en Pekín, supuestamente proporcionó imágenes directamente a Irán, mientras que Chang Guang Satellite Technology Co. fue acusada de recopilar imágenes por satélite de instalaciones militares estadounidenses y aliadas en respuesta a peticiones iraníes.

Anteriormente, Estados Unidos había sancionado a Chang Guang por suministrar imágenes por satélite a los terroristas Houthi de Yemen, apoyados por Irán, para ayudar a atacar activos militares estadounidenses.

El Departamento de Estado también sancionó al Centro de Exportación del Ministerio de Defensa, conocido como MINDEX, el brazo exportador del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán.

"Estados Unidos continuará tomando medidas para que las entidades con sede en China rindan cuentas por su apoyo a Irán y se aseguren de que Irán no pueda reconstituir sus programas sensibles a la proliferación tras la Operación Furia Épica", declaró el departamento.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro anunció sanciones a 10 entidades e individuos acusados de ayudar a Irán a obtener armas y materias primas utilizadas en sus programas de aviones no tripulados y misiles balísticos. Entre los sancionados figuran nacionales y empresas de China, Irán, Bielorrusia y Emiratos Árabes Unidos.

El Tesoro dijo que Washington sigue "comprometido a interrumpir los esfuerzos de adquisición que apoyan los programas militares de Irán" y continuará persiguiendo a las entidades extranjeras que apoyan las actividades de proliferación de Teherán en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El departamento dijo que las medidas se basan en las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU el año pasado contra Irán por no cumplir con sus compromisos nucleares.

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