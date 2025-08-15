Defender el 'periodismo' de Hamás significa difundir mentiras antisemitas, no libertad de prensa

15 de agosto, 2025

La muerte del corresponsal de Al Jazeera, Anas al-Sharif, y de otros palestinos que también afirmaban falsamente ser periodistas está siendo presentada en gran parte de los medios internacionales como solo la última de una larga lista de atrocidades cometidas por Israel. No es un argumento tan importante en el arsenal de los enemigos del Estado judío como sus afirmaciones de que Israel hambrea deliberadamente a los civiles palestinos. Pero la afirmación de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacan a periodistas para silenciar la cobertura de sus fechorías es, no obstante, una parte esencial de su argumento de que se está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza.

Por eso, el debate sobre al-Sharif, cuya pertenencia a las fuerzas militares de Hamás quedó ampliamente documentada en los archivos capturados por las FDI durante la guerra de Gaza, va más allá de la mera cuestión de si era un objetivo legítimo. Tampoco se limita a la cuestión conexa, aunque independiente, de la decisión de Israel de no permitir a la prensa extranjera el libre acceso a la zona de guerra.

Caer en la gran mentira del 'genocidio'



La cuestión principal es que el tipo de periodismo practicado por este empleado concreto de Al Jazeera y muchos otros que trabajan en la Franja para ese y otros muchos medios occidentales forma parte de una de las campañas de propaganda más exitosas que se recuerdan. De hecho, tan decisiva es la victoria de quienes trabajan para difundir la gran mentira sobre el genocidio israelí que algunos judíos, incluidos destacados israelíes como el escritor David Grossman, la han repetido. Para ilustrar hasta qué punto la línea de Hamás se ha incrustado en el pensamiento de los críticos del Estado judío, el periódico judío de izquierda The Forward, que, como Haaretz, se ha convertido tanto en un difusor de desinformación antiisraelí como Al Jazeera, publicó esta semana un artículo en el que comparaba el desmentido del libelo de sangre sobre una hambruna fabricada por Israel con la negación del Holocausto.

Esto no es más que manipulación, pero no obstante se trata como un hecho aceptado en gran parte de los medios progresistas corporativos, así como en medios marginales como The Forward.

La voluminosa información sobre las conexiones de al-Sharif con Hamás hecha pública por las FDI (que dicen que no era más que una pequeña parte de la documentación que tenían sobre él y otros operativos de Hamás) y los mensajes en las redes sociales en los que dejó claro que no sólo celebraba los atentados terroristas contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, sino que en realidad participó en la orgía de asesinatos en masa, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita de ese terrible Shabat. A pesar de ello, medios como The Washington Post siguen publicando artículos en los que afirman que no se ha hecho pública ninguna prueba de las acusaciones de Israel contra él. Siguen afirmando que no era más que un periodista que ejercía su oficio y enviaba al mundo información muy necesaria sobre la guerra que Israel desea mantener en secreto.

Manteniendo sus mentiras desacreditadas



Lo mismo ocurre incluso cuando se desmienten casos particularmente graves de cobertura intencionalmente engañosa. La foto de un niño palestino supuestamente hambriento apareció en la portada de The New York Times; otros medios mostraron a un bebé con parálisis cerebral (quien estaba rodeado por su madre y hermanos que parecían bien alimentados) y que no sufría de inanición; y una foto de niños palestinos pidiendo comida que apareció en la portada de Time resultó ser escenificada. En lugar de admitir que fueron engañados, medios como el Times publican correcciones mínimas sin disculpas, mantienen sus errores o recurren a racionalizaciones posverdad que insisten en que las inexactitudes que publican son ciertas, incluso cuando se demuestra que son falsas, como hizo The Guardian.

Es significativo que al-Sharif formara parte de la red militar de Hamás y no fuera solo un periodista que, como los reporteros occidentales que han operado en Gaza desde que se convirtió en un Estado palestino independiente del terror en 2007, tenía que seguir las reglas establecidas por el grupo islamista. De hecho, ilumina todo el debate sobre lo que ocurre o no en Gaza.

Los principales medios de comunicación han ido descartando las normas tradicionales del periodismo en favor del activismo ideológico. Jonathan S. Tobin

Como la mayor parte de lo que se considera periodismo palestino, el contenido sobre la guerra proporcionado por Al Jazeera y otros medios que utilizan a operativos y partidarios de Hamás como corresponsales no es simplemente poco fiable. Está diseñado para encajar en una narrativa coherente sobre la brutalidad israelí y la inocencia palestina. No sólo borra los crímenes cometidos por Hamás contra los israelíes y su propio pueblo, incluyendo el hecho de que son las acciones del grupo terrorista las que crearon la escasez de alimentos, y que los palestinos de a pie participaron en el 7 de Octubre y han sido parte del esfuerzo para mantener a los israelíes como rehenes. En resumen, se trata nada menos que de una campaña de propaganda.

El periodismo palestino se parece mucho al Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, cuyas estadísticas de víctimas salvajemente exageradas no distinguen entre los miembros de los grupos terroristas que perpetraron el 7 de Octubre -y que siguen luchando contra las fuerzas israelíes- y los civiles. También afirma absurdamente que la inmensa mayoría de los muertos en la guerra son mujeres y niños. Semejante periodismo es un agregado de falsedades al servicio de un movimiento genocida cuyo único objetivo es la destrucción de Israel y la matanza de su pueblo, para lo cual el 7 de Octubre fue solo un tráiler, bajo la apariencia de periodismo.

El periodismo a través de un prisma ideológico



Y sin embargo, si uno escucha, ve o lee los medios de comunicación tradicionales, se trata de todo menos de eso. El sufrimiento que desgraciadamente padecen quienes se encuentran en una zona de guerra se transforma, a través del prisma del tipo de periodismo practicado por Al-Sharif, en el resultado de atroces acciones israelíes dirigidas contra inocentes. Luego lo transmiten al resto del mundo. Los medios de comunicación progresistas que insisten en estas mentiras, incluso cuando son desenmascaradas, lo hacen en gran medida porque su personal ha sido adoctrinado en la creencia de los mitos tóxicos de la izquierda, que falsamente califican a Israel como un Estado opresor blanco que siempre está equivocado, y a los palestinos como gente de color victimizada que siempre tiene razón. En este entorno ideológico, es inevitable ignorar el contexto.

Si estos medios están publicando artículos sobre el hambre palestina a pesar de no tener pruebas objetivas de que esto esté ocurriendo realmente, no es por accidente, ya que dependen de palestinos como Al-Sharif, que tienen la tarea de venderle al mundo difamaciones contra Israel. Si no están informando sobre cómo Hamas roba alimentos, se queda con la mayor parte y luego vende el resto a civiles a precios exorbitantes, así como ataca violentamente los lugares de distribución establecidos por la Fundación Humanitaria de Gaza creada por Estados Unidos e Israel, es por la misma razón.

Sin embargo, las mismas publicaciones y canales de televisión que han actuado obedientemente como taquígrafos de Hamás durante todo el conflicto tratan todo lo que el Gobierno de Israel publica sobre la guerra en Gaza como si fuera propaganda. Esto no quiere decir que haya que aceptar ciegamente las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sin cuestionarlas. Pero la disposición a creer lo que dice Hamás mientras se rebaten las declaraciones israelíes, incluso cuando están documentadas, no tiene sus raíces en el escepticismo periodístico o en la veracidad. Esto demuestra un grado de partidismo que habla de una creencia en la ilegitimidad del único Estado judío en el planeta y una creencia en que la causa palestina para borrarlo es justa, incluso cuando está arraigada en una causa nacional que está inextricablemente ligada a ese objetivo genocida.

Es igualmente importante comprender que, incluso si no se está dispuesto a creer las pruebas que Israel obtuvo de los propios archivos de Hamás, la voluntad de defender la noción de que al-Sharif era un periodista legítimo es muy preocupante. Sus cuentas públicas en las redes sociales vomitaban apoyo a los objetivos de la organización islamista palestina. También tenía otros vínculos con el grupo terrorista y sus dirigentes. La propia Al Jazeera es propiedad de Qatar, emirato que apoya abiertamente a los Hermanos Musulmanes y financia a Hamás.

Pero si usted cree -como hacen demasiados periodistas contemporáneos- que el objetivo del periodismo es el activismo en lugar de decir la verdad, y ve esta tarea a través de un prisma ideológico, entonces es probable que piense que no hay nada malo en la forma de informar de al-Sharif. Desde ese marco de referencia, afiliarse activamente a un grupo terrorista no es un problema si simpatizas con sus objetivos o has sido educado para creer que los israelíes son villanos, incluso cuando son víctimas de crímenes atroces.

De este modo, es fácil ver que la información sobre la muerte de este propagandista de Al Jazeera no tiene que ver con la defensa de la libertad de prensa, ya que no existía tal cosa en la Gaza gobernada por Hamás. Se trata, en cambio, de otro ejemplo de cómo gran parte de los principales medios de comunicación han ido desechando las normas tradicionales del periodismo en favor del activismo ideológico.

Precedentes nazis y soviéticos



Antes de la era de Internet, el periodismo era a menudo partidista. Podía ser empleado por gobiernos tiránicos para promover sus agendas, tergiversar la verdad y enviar hechos incómodos al olvido orwelliano.

Así ocurrió en la Alemania nazi, con sus periódicos de propaganda antisemita como Der Stürmer, y en la Unión Soviética, con Pravda e Izvestiya. Estas publicaciones contaban con corresponsales de guerra, pero ¿podría alguien afirmar hoy que eran periodistas legítimos? Las mismas normas deberían aplicarse a Al Jazeera, cuyas historias sobre las atrocidades israelíes y que niegan las de los palestinos son tan fiables como los relatos nazis de la política de asesinatos en masa de Adolf Hitler o la cobertura comunista de los crímenes de Joseph Stalin. Sin embargo, de alguna manera, la desinformación pro-Hamás difundida por gente como al-Sharif es tratada por los principales medios de comunicación como periodismo real.

Dadas las circunstancias, no es de extrañar que tantas personas que consumen el tipo de periodismo que se alía con el de la causa de al-Sharif crean libelos de sangre sobre Israel y los judíos y racionalicen o nieguen la naturaleza genocida de Hamás o los objetivos del nacionalismo palestino para eliminar al Estado judío.

De este modo, como ocurría con los influenciados por el periodismo producido por los poderes totalitarios, se creen las mentiras y la verdad se convierte en un concepto relativo.

Somos testigos de cómo una mentalidad ideológica puede transformar publicaciones respetadas en cómplices voluntarios de operaciones informativas de partidarios. Muchos de los que se han creído el libelo de sangre sobre el genocidio israelí probablemente se aferrarán a él mucho después de que la verdad sea ampliamente reconocida, dando nueva vida a viejos tropos antisemitas sobre la maldad judía.

La mala noticia es que el daño al periodismo ilustrado por la información errónea sobre los sucesos de Gaza facilitada por los propagandistas de Hamás es grave. La peor noticia es que, en el caso de los medios infectados por este virus ideológico, realmente no tienen arreglo, ya que el abandono de las normas periodísticas tradicionales es una elección deliberada y no un error.

La buena noticia es que la mayoría de los estadounidenses hace tiempo que han llegado a la conclusión de que no deben creer lo que publiquen sobre cualquier asunto medios progresistas como The New York Times, The Washington Post, MSNBC y los demás canales de televisión y cable que están de luto por al-Sharif.

Los miembros perspicaces de la audiencia también comprenden que los propagandistas antisemitas y que odian a Israel que tienen podcasts, como el expresentador de Fox News Tucker Carlson y otras figuras de extrema derecha que son igualmente culpables de difundir información errónea sobre Oriente Medio, carecen igualmente de credibilidad.

Pero lo más importante de la historia sobre al-Sharif y otros propagandistas que trabajan para Hamás de una forma u otra es cómo se difunde una amplia teoría de la conspiración urdida por un movimiento genocida. Lo que estamos presenciando en tiempo real es el mismo plan general de acción emprendido por tales regímenes en el pasado cuando hacían circular libelos de sangre sobre los judíos para justificar su comportamiento criminal. Es vital recordar que los nazis y los comunistas siempre hablaban como si ellos fueran los buenos, y que eran sus víctimas las que conspiraban contra la decencia. Las mentiras difundidas sobre Israel por los medios que apoyan la propaganda de al-Sharif y de otros apologistas de Hamás no son diferentes.

© JNS