Israel celebra que el Festival de Cine de Toronto revirtiera la decisión de no proyectar una película sobre el 7 de Octubre

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de agosto, 2025

El ministro israelí de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar celebró este viernes del decisión del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) de permitir la proyección de la película El camino entre nosotros: El rescate definitivo (The Road Between Us: The Ultimate Rescue) sobre la masacre del 7 de octubre de 2023.

"La justicia ha prevalecido", declaró Sa'ar en una publicación en X. "Esta corrección llega tras la miserable decisión inicial del festival de impedir la proyección de la película. La decisión de permitir la proyección de la película es también un enérgico mensaje a los negadores de la masacre y a las fuerzas antisemitas que intentan borrar la memoria de las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás contra ciudadanos israelíes y extranjeros".

Sa'ar añadió: "Doy las gracias a todos los que lucharon y trabajaron por la proyección de la película, incluida la Embajada de Israel en Ottawa, el Consulado en Toronto, la comunidad judía de Canadá, personalidades de la cultura y muchos otros. Seguiremos trabajando por la verdad y para poner de relieve los horrores de la masacre del 7 de Octubre. No olvidaremos. No permitiremos que se olvide".

Después de retirar el documental de su programación a principios de esta semana, el Festival Internacional de Cine de Toronto dio marcha atrás el jueves tras las reacciones contrarias a su decisión inicial, negando que hubiera censurado la película.

"Quiero ser claro: las afirmaciones de que la película fue rechazada debido a la censura son inequívocamente falsas", manifestó Cameron Bailey, director ejecutivo del TIFF, en un mensaje a X. "Sigo comprometido a trabajar con el cineasta para cumplir con los requisitos de proyección del TIFF y permitir que la película se proyecte en el festival de este año. He pedido a nuestro equipo jurídico que trabaje con el cineasta para considerar todas las opciones disponibles", agregó.