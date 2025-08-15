La ONU incluye a Hamás en la 'lista negra' de delitos sexuales, casi dos años después del 7 de Octubre

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de agosto, 2025

A punto de cumplirse el segundo aniversario de la masacre dirigida por Hamás del 7 de Octubre, António Guterres, secretario general de la ONU, incluyó por primera vez a la organización terrorista en el Informe anual del secretario general sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, en el que también puso a Israel y a Rusia "bajo aviso".

"Hamás fue incluido en la lista sobre la base de información verificada por las Naciones Unidas en 2024, que indicaba motivos razonables para creer que algunos rehenes llevados a Gaza fueron sometidos a diferentes formas de violencia sexual durante su tiempo en cautiverio", declaró la ONU, "e información clara y convincente de que también se produjeron actos de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre de 2023, en al menos seis lugares".

El representante especial del secretario general encontró "información clara y convincente" en marzo de 2024 sobre violencia sexual contra algunos rehenes en Gaza, y "motivos razonables" para pensar que dicha violencia tuvo lugar en los ataques del 7 de Octubre "en múltiples lugares, incluidas violaciones y violaciones colectivas", según el informe.

JNS pidió a Naciones Unidas que comentara en qué casos consideraba que tenía pruebas "razonables" y pruebas "claras y convincentes".

El informe del secretario general califica de pruebas "circunstanciales" los cuerpos de mujeres desnudas recuperados.

"Se recuperaron varios cuerpos completamente desnudos o parcialmente desnudos de cintura para abajo -en su mayoría mujeres- con las manos atadas, que habían recibido múltiples disparos, a menudo en la cabeza", afirma. "Aunque circunstancial, tal patrón de desnudar y sujetar a las víctimas puede ser indicativo de algunas formas de violencia sexual", agrega.

El reporte añade que "durante el periodo del informe, Hamás no concedió acceso humanitario a los rehenes".

Danny Danon, embajador israelí ante las Naciones Unidas, declaró que la "inclusión de Hamás en la lista negra de la ONU por crímenes sexuales en zonas de conflicto es un paso importante".

"El mundo entero ve ahora a Hamás como lo que realmente es: una organización terrorista que comete las atrocidades más horrendas contra mujeres, hombres y niños, crímenes más allá de lo imaginable", declaró el enviado israelí. "Estos crímenes sexuales se siguen cometiendo hoy contra rehenes israelíes en Gaza. Israel continuará luchando por la justicia, exponiendo la verdad y protegiendo a sus ciudadanos", añadió.

El Comité Judío Estadounidense (AJC, por sus siglas en inglés) acogió con satisfacción el informe de la ONU y declaró que su "designación valida las pruebas sustanciales de que Hamás utilizó la violación y la violencia sexual sistemáticamente como parte de un ataque coordinado destinado a deshumanizar y destruir a los israelíes, tanto el 7 de octubre de 2023 como contra los rehenes posteriormente."

La designación es "una fuerte reprimenda a aquellos que continúan negando estas atroces atrocidades", afirmó.

"A la luz de la decisión del secretario general, el AJC insta a los Estados miembros de la ONU a condenar directamente el uso por parte de Hamás de la violencia sexual relacionada con los conflictos en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos que se celebrará el 19 de agosto", declaró. "También incumbe a los gobiernos adoptar nuevas medidas individualmente y a través de las instituciones internacionales para garantizar que las víctimas de la violencia sexual de Hamás, como todas las víctimas, reciban el reconocimiento, la reparación y la justicia que merecen", prosiguió.

StandWithUs declaró que, casi dos años después de los ataques terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, "y a pesar de la oposición del secretario general de la ONU, Naciones Unidas ha añadido finalmente a Hamás a su lista negra de organizaciones que cometen actos de violencia sexual relacionados con conflictos".

"Esta designación, largamente esperada, pone de manifiesto la brutalidad de Hamás y la urgente necesidad de que el mundo condene universalmente sus atrocidades", declaró el grupo.

El informe de Guterres también señala que Naciones Unidas ha verificado "12 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto perpetrados por las fuerzas armadas y de seguridad israelíes" contra siete hombres palestinos. Según el informe, los actos de violencia incluyeron una violación, un intento de violación y diez agresiones a los genitales de los prisioneros.

"Estos detenidos también denunciaron desnudez pública forzada y repetidos registros al desnudo llevados a cabo de forma abusiva y degradante", declaró Naciones Unidas.

"Pido la liberación inmediata, incondicional y digna de todos los rehenes, garantizando al mismo tiempo su trato humano y el acceso humanitario a los mismos a la espera de su liberación", declaró Guterres.

"También hago un llamamiento para que se restablezca el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes y se aplique plenamente. Reitero mi llamamiento al Gobierno de Israel para que conceda acceso sin restricciones a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para que lleven a cabo investigaciones en toda regla sobre todas las presuntas violaciones, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto", añadió.

Las Naciones Unidas también pusieron a Israel y Rusia "bajo aviso" por primera vez, "para su posible inclusión en la lista en el próximo periodo de presentación de informes debido a preocupaciones significativas en relación con los patrones de ciertas formas de violencia sexual que han sido documentadas sistemáticamente por las Naciones Unidas".

El Proyecto Dinah declaró que, aunque el organismo mundial puso al Estadp judío bajo aviso, "sigue confiando en que Israel está comprometido con la defensa de la justicia y la rendición de cuentas, tomando todas las medidas necesarias para abordar cualquier preocupación creíble en línea con las normas internacionales".

El proyecto, que publicó una relación exhaustiva de los crímenes sexuales de Hamás, hizo un llamamiento a las Naciones Unidas,la Corte Penal Internacional y a los gobiernos "para que pasen del reconocimiento a la acción, llevando a los terroristas de Hamás ante la justicia bajo todo el peso del derecho internacional y nacional".

"Este es un momento decisivo en la lucha mundial contra la violencia sexual relacionada con los conflictos", declaró Ruth Halperin-Kaddari, directora del centro para el avance de la condición de la mujer de la Universidad Bar-Ilan en Israel.

"Envía un mensaje inequívoco", afirmó. "El mundo ve estos crímenes, los nombra y no permitirá que se borren de la historia. El reconocimiento es solo el primer paso. El siguiente debe ser el enjuiciamiento rápido y la condena mundial de los responsables, garantizando que estos crímenes no vuelvan a desplegarse como arma de guerra", concluyó.

Netanyahu llama a luchar contra la "mutilación de la verdad"

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este miércoles que se libra una "batalla por la verdad" en medio de la guerra de ocho frentes de Israel contra Irán y sus proxies.



En la recepción ofrecida por Newsmax en Jerusalén con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos, subrayó la importancia de combatir la "mutilación de la verdad" y dio las gracias al medio por "apoyar a Israel, defender la verdad".



Netanyahu apuntó contra la versión de que Israel está matando deliberadamente de hambre a la población de la Franja de Gaza.



"La única política de inanición deliberada que vemos en Gaza es la inanición de nuestros rehenes, y se puede ver cuando se observa a sus captores y se ve a nuestros rehenes demacrados y a estos corpulentos torturadores", manifestó.



Si Israel tuviera realmente una política deliberada de inanición, entonces "todo el mundo en Gaza estaría muerto", afirmó.

© JNS