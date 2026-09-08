¿Cómo funcionaría realmente una Alberta independiente? Un grupo independentista presenta una hoja de ruta para una separación "ordenada" de Canadá

Publicado por Carlos Dominguez 8 de septiembre, 2026

El Consejo de Transición de Alberta dio a conocer su "Plan de Transición", una hoja de ruta detallada sobre cómo la provincia podría convertirse de forma "ordenada" en un país independiente si los votantes aprueban la separación de Canadá en un futuro referéndum vinculante.

El documento, elaborado por 45 expertos en áreas como banca, comercio internacional, derecho y relaciones con las Primeras Naciones, busca responder a la pregunta que ha dominado el debate público: ¿cómo funcionaría realmente una Alberta independiente?

Keith Wilson, abogado que lidera el consejo y también forma parte del grupo independentista Let Alberta Decide, dijo a CBC que el objetivo es esbozar cómo podría desarrollarse sin contratiempos la salida de Alberta de Canadá.

Los pilares del plan de transición

El plan del Consejo de Transición de Alberta parte de una premisa: Alberta no partiría de cero. Ya tiene Gobierno, legislatura, ministerios, tribunales, municipios, policía, sanidad, educación y reguladores de recursos.

Lo que cambiaría, según el documento, no es el servicio que recibe el ciudadano, sino quién lo autoriza, lo regula o lo financia. La independencia no se plantea como un corte brusco, sino como un relevo legal negociado con Canadá, las Primeras Naciones, Estados Unidos y otros socios, sin interrumpir los servicios esenciales.

Marco constitucional y negociación

El plan insiste en que Alberta no podría irse por su cuenta. Cualquier separación tendría que ser legal y pactada, siguiendo el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec y la Clarity Act: un referéndum con pregunta clara y mayoría clara no crea un país; abre la obligación de negociar con Ottawa.

En esa mesa entrarían el reparto de la deuda, los activos y los pasivos; acuerdos temporales para no cortar servicios; y la transferencia de funciones que hoy son federales. Mientras tanto, tendrían que seguir funcionando los pagos públicos, las fronteras, las pensiones, la banca y el transporte. El propio documento reconoce el límite. Se puede planear la negociación, pero no garantizar de antemano cómo acabará cada capítulo.

Finanzas, impuestos y moneda

En materia fiscal y financiera, el plan no diseña el sistema tributario de una Alberta soberana. Analiza cómo recaudar, presupuestar y administrar impuestos el primer día sin que se caiga la tesorería.

La hipótesis de trabajo es seguir con el dólar canadiense. Así no habría que reescribir de golpe contratos, precios, nóminas ni hipotecas. Para el cliente del banco, dice el documento, la cuenta, la tarjeta y la cuota de la hipoteca deberían seguir igual.

Lo que sí cambiaría está detrás del mostrador: quién regula a los bancos, cómo se garantizan los depósitos, quién da liquidez de emergencia y cómo se entra en los sistemas de pago. El plan no exige una moneda propia el Día 1. Un dólar albertano, el uso del dólar estadounidense u otro régimen monetario quedarían para una decisión política posterior.

El coste de esa transición no está en este documento. El consejo anuncia un informe financiero aparte, previsto para más adelante en septiembre.

Pensiones, salud y protección social

El plan mide el éxito de la transición en algo concreto: que la gente cobre. Nóminas públicas, pensiones y prestaciones deberían seguir saliendo por sistemas ya probados, sin que el cambio de soberanía deje a nadie sin pago el Día 1.

Eso no significa copiar para siempre el andamiaje federal. Habría que negociar con Ottawa la transferencia o el relevo de programas que hoy administra Canadá —pensiones, seguro de desempleo, ayudas familiares y otros beneficios— y, si hace falta, mantener puentes temporales hasta que Alberta los opere por su cuenta.

El documento aplica la misma lógica al personal. Miles de empleados federales ya viven, trabajan y tienen familia en Alberta. Donde esas funciones vayan a continuar, el consejo propone no sustituirlos de golpe, sino retener la experiencia con traspasos negociados, nuevas contrataciones o comisiones de servicio.

La idea es que el conocimiento que ya está en la provincia forme parte de la capacidad del nuevo Estado, no que haya que reconstruirlo.

Instituciones, justicia y seguridad

El Día 1 Alberta pasaría a ser un país; la constitución permanente se escribiría y se votaría después. Hasta entonces no habría vacío: seguirían la Asamblea Legislativa, el premier, el gabinete, la función pública y los tribunales actuales, bajo un marco interino.

Leyes, contratos, licencias y causas abiertas no se tumbarían. El Gobierno de Alberta ampliaría competencias; no se fundaría otro en paralelo.

Lo que sí habría que crear son las funciones de Estado que una provincia no tiene: pasaportes, visados, aduanas plenas, defensa y relaciones exteriores. Ciudadanía e inmigración partirían, según el texto, de reconocer a quien ya reside de forma legal, no de hacer que todo el mundo vuelva a solicitar papeles.

En frontera, el diseño actual encarga la primera línea a una división de los Alberta Sheriffs. La política arancelaria, los visados y las inspecciones sanitarias o agropecuarias quedarían en otros organismos. El plan busca pactos con Canadá y Estados Unidos para que personas y mercancías sigan cruzando mientras esos sistemas nuevos entran en marcha.

Relación con las Primeras Naciones

Los autores identifican los derechos indígenas y los tratados como una de las cuestiones centrales de la separación.

Tratados, tierras de reserva y gobernanza indígena no se resuelven por decreto desde Edmonton.

El documento trata a las Primeras Naciones como titulares de derechos y socios de tratado, no como meros "interesados", y prevé negociación tripartita con Canadá. No asume un modelo único para las 48 Primeras Naciones: algunas podrían mantener el vínculo con Ottawa; otras, pactar uno nuevo con Alberta.

Economía y apertura exterior

El documento dedica capítulos enteros a lo que sostiene la economía albertana: energía, agricultura, transporte, telecomunicaciones, comercio y la sucesión de tratados internacionales. No propone reconstruir esas cadenas. Propone que sigan abiertas.

La prioridad es el acceso a mercados, sobre todo con el resto de Canadá y con Estados Unidos. Para eso tendrían que estar listos, el Día 1, aduanas, certificación de exportaciones, aviación y los arreglos técnicos que permiten mover petróleo, alimentos, carga y datos. Parte de esa continuidad no depende solo de Edmonton: hace falta reconocimiento exterior y pactos con Ottawa, Washington y organismos internacionales.

El plan no dice qué impuestos, qué política energética o qué modelo comercial debería tener Alberta a largo plazo. Eso, escribe, lo decidirían después los votantes y el Gobierno que elijan. Su alcance es más estrecho: que, al cambiar la soberanía, no se caiga lo que ya funciona.

El test que propone el resumen ejecutivo es cotidiano. Que el Gobierno siga gobernando, los tribunales abran, se paguen pensiones y nóminas, operen los bancos, las empresas no pierdan licencias ni contratos, y personas y mercancías puedan seguir cruzando la frontera.