Los líderes cristianos instan a Trump a crear una vía legal para los judíos canadienses que sufren antisemitismo

Vigilia por los rehenes retenidos por Hamás en los terrenos de la Asamblea Legislativa de Alberta NurPhoto via AFP .

Publicado por Just The News 30 de agosto, 2026

Una coalición formada por legisladores cristianos, líderes religiosos y organizaciones cívicas instó al presidente Donald Trump a establecer una vía legal de inmigración y de ayuda humanitaria para los canadienses de origen judío que temen sufrir persecución como consecuencia del creciente antisemitismo en Canadá.

En una carta enviada a Trump, la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos y sus aliados pidieron a la Administración que encargue al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional el diseño de "vías legales, seguras y debidamente aceleradas" para los nacionales canadienses judíos que reúnan los requisitos y para sus familiares directos.

La carta señalaba lo que los firmantes describían como un clima cada vez más grave de acoso, intimidación, vandalismo, amenazas y violencia dirigidos contra las comunidades judías de Canadá desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

"Estas cifras representan algo más que estadísticas", decía la carta. "Representan a familias que se preguntan cada vez más si pueden enviar a sus hijos a colegios judíos con total seguridad, practicar su culto abiertamente, manifestar su fe en público o seguir construyendo sus vidas en comunidades en las que ya no se sienten seguras".

El grupo afirmó que cualquier programa de inmigración debería seguir estando sujeto a la legislación vigente y a los controles de seguridad nacional, incluidos los controles de identidad, antecedentes penales, médicos y de admisibilidad.

La carta también mencionaba el creciente interés de los judíos canadienses por trasladarse a Estados Unidos .

Según se informa, los defensores que trabajan con las familias afectadas afirmaron que más de 2.000 judíos canadienses habían manifestado su interés en trasladarse debido a la preocupación por su seguridad, según se indica en la carta.

Los autores se refirieron específicamente a Oklahoma, y señalaron que los líderes judíos y cristianos de Tulsa se habían ofrecido a ayudar a acoger a familias judías canadienses. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt , también había manifestado su disposición a acoger a familias judías que buscaran seguridad y oportunidades, según la carta.

La coalición argumentó que los posibles inmigrantes no deberían considerarse únicamente como refugiados, sino como futuros miembros de las comunidades estadounidenses.

"Aportan talento, fe, valores familiares, espíritu emprendedor y un deseo sincero de contribuir a la nación que les ofrece seguridad y libertad religiosa", decía la carta.

Los firmantes elogiaron a Trump por sus esfuerzos declarados para combatir el antisemitismo y defender la libertad religiosa, al tiempo que le instaban a adoptar medidas decisivas en este asunto concreto.

"La libertad religiosa debe ser algo más que un principio que proclamamos; debe ser un principio que estemos dispuestos a defender,", concluía la carta.

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