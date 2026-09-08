Brasil: la promesa de Lula de 'carne para todos' vuelve para pasarle factura

Publicado por Williams Perdomo 8 de septiembre, 2026

Un jugoso corte de carne podría interponerse entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y sus aspiraciones de conseguir un cuarto mandato.

Durante la campaña de 2022, el veterano dirigente de izquierda prometió poner 'picanha' en los platos de los brasileños, pero esa promesa ha vuelto para perseguirlo mientras el precio del corte de carne favorito de los brasileños —un trozo de la parte trasera de la res, cubierto por una capa de grasa— sigue aumentando.

El principal rival de Lula en las elecciones de octubre, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, disfruta recordándole a Lula que no cumplió su promesa de llevar carne a todos.

"Como Lula no trajo la picanha, hoy traje un poco aquí", anunció recientemente el conservador de 45 años durante un acto de campaña en el que sirvió platos de carne a la parrilla.

La picanha es un corte relativamente caro en Brasil, el mayor exportador de carne de res del mundo, donde los fines de semana suelen dedicarse a hacer barbacoas con familiares y amigos.

Su precio, recordó AFP, oscila entre 80 y 110 reales (entre 15 y 21 dólares) por kilo.

"Cuando comes picanha, estás comiendo como los ricos", dijo Mirne Franco, propietaria de una carnicería en las afueras de la capital brasileña.

"Sin cambios"

Lula, quien gobernó durante dos mandatos entre 2003 y 2010, protagonizó un sorprendente regreso tras un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión y consiguió un tercer mandato en 2022 como el candidato de confianza de las clases trabajadoras.

"¡El pueblo volverá a comer picanha!", declaró durante uno de sus habituales discursos multitudinarios de campaña.

Sin embargo, casi cuatro años después, el corte de carne cuesta casi un 10% más, según datos del organismo de estadísticas de Brasil.