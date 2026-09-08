Trump lleva la guerra contra el régimen iraní a la ONU: su administración busca reactivar las inspecciones nucleares en Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de septiembre, 2026

El medio Bloomberg reveló este lunes que la Administración del presidente Donald Trump tiene planeado intensificar la presión diplomática sobre Irán en las Naciones Unidas, al punto en que se espera que la Casa Blanca impulse una resolución que exhorte a Irán a abordar su incumplimiento en materia nuclear y permita el regreso de los inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares. Asimismo, Bloomberg destacó que los miembros europeos de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ya le hicieron saber a Washington que apoyan su propuesta.

De acuerdo con un borrador verificado por el medio, la medida se presentará oficialmente en un par de días, y en esta se le pida al régimen iraní que “remedie urgentemente su incumplimiento” y restablezca el acceso para las inspecciones nucleares. De igual forma, en el borrador, la Administración Trump también busca llevar el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU debido a las restricciones impuestas por Teherán a las labores de supervisión del OIEA.

Lo revelado por el medio se produce en el marco de una guerra entre Washington y Teherán que no solo entra ya en los siete meses, sino que no parece contar con un final cercano. Peor aún, el conflicto armado ha venido creando numerosos inconvenientes a nivel económico tanto en Estados Unidos como en muchas otras partes del mundo, con numerosos expertos asegurando que la situación podría empeorar a medida que pase el tiempo y la guerra siga sin tener un punto y final.

De acuerdo con la cadena CBS News, datos de la asociación automovilística AAA revelaron este lunes que la gasolina regular alcanzó los 4,14 dólares por galón en las vísperas del festivo y ascendió a 4,15 dólares el propio lunes, superando holgadamente el récord anterior para estas fechas, fijado en 3,82 dólares en 2012. Asimismo, el diésel marcó un máximo histórico al situarse en 5,85 dólares por galón el viernes y escalar otros cinco centavos para el lunes, impactando de forma directa en la logística del transporte de carga.