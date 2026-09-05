¿Final inminente del castrismo en Cuba? La directora del Diario Las Américas asegura en Voz News que la muerte de Raúl Castro desencadenaría el fin de la dictadura

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de septiembre, 2026

La directora del Diario Las Américas, Iliana Lavastida, afirmó este viernes en Voz News que el exdictador cubano Raúl Castro permanece en estado crítico y que una eventual confirmación de su muerte podría desencadenar un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba que termine con el régimen comunista. Durante una entrevista con la directora ejecutiva y presentadora del noticiero, Karina Yapor, Lavastida explicó que el medio recibió información de una fuente cercana al entorno de Castro sobre su delicado estado de salud. Según señaló, el exmandatario cubano sufrió un accidente cerebrovascular y permanece con vida asistida.

“Al mediodía de hoy, alrededor de las 12 y 10 de la tarde, estábamos recibiendo de Cuba una confirmación vía la fuente que nos había dado la primicia de que Raúl Castro continúa en estado crítico”, afirmó Lavastida, quien también aseguró que parte de las versiones contradictorias difundidas durante los últimos días podrían responder a un intento de desviar la atención por parte del mismo régimen sobre su verdadero estado de salud.

La periodista sostuvo que la eventual desaparición de Raúl Castro podría tener consecuencias importantes para el futuro político de la isla, debido al papel que los militares han desempeñado en el control del poder. Aunque Miguel Díaz-Canel ocupa formalmente la Presidencia desde 2018, Lavastida considera que su autoridad es limitada. “Todos los que vamos de cerca a las noticias y la realidad de Cuba sabemos que Díaz-Canel no es más que una figura de atrezo en ese gobierno”, afirmó.

Según Lavastida, el poder efectivo ha permanecido en manos de los militares cubanos vinculados a Raúl Castro y a su círculo más cercano. En ese contexto, planteó la posibilidad de que un eventual fallecimiento del exdictador provoque un cambio dentro de las propias Fuerzas Armadas. “Pudiera darse, un posible escenario con un quiebre interno que se produzca en las propias Fuerzas Armadas, los cuerpos represivos cubanos”, explicó.

La directora del Diario Las Américas añadió que, una vez confirmado el fallecimiento de Castro, algunos sectores militares podrían concluir que ya no existe una razón para mantener al régimen y decidir apoyar a la población. “Cuando se dé a conocer, cuando se informe del deceso, una vez que ocurra, se den cuenta que no hay mucho más que hacer por ese régimen y opten por la decisión de ponerse del lado del pueblo para ponerle fin al régimen totalitario que impera en Cuba”, sostuvo.

Lavastida también valoró las recientes medidas de la Administración del presidente Donald Trump contra el régimen cubano, aunque advirtió que ninguna acción será suficiente por sí sola para provocar su caída. “Definitivamente ninguna medida que se tome contra este régimen es suficiente”, afirmó.

Finalmente, la directora del Diario Las Américas destacó el desgaste de la población cubana, que, según explicó, enfrenta prolongados cortes de electricidad y escasez de agua potable, mientras los militares mantienen el control de sectores estratégicos de la economía. “Toda medida que Estados Unidos adopte es eficiente a los propósitos de contribuir a que esa dictadura se debilite”, concluyó Lavastida.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.