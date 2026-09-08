Trump publica un mapa que muestra a Canadá, México, Islandia, Groenlandia y varios países del Caribe como parte de Estados Unidos

Publicado por Williams Perdomo 8 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social un mapa que representa a Canadá, Groenlandia, Islandia, México, varios países de Centroamérica y el Caribe cubiertos por la bandera estadounidense y bajo la denominación “United States of America”.

La imagen fue compartida el lunes sin ningún texto adicional ni explicación sobre su significado. En el mapa, el territorio de Estados Unidos y las regiones representadas aparecen integrados bajo una misma imagen de la bandera estadounidense.

La publicación provocó una reacción diplomática de Islandia. El Ministerio de Asuntos Exteriores islandés informó que la ministra Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir convocó al embajador estadounidense en el país, Billy Long, para transmitirle que la imagen era “totalmente inapropiada”.

El mapa incluye, además de Estados Unidos, a Canadá, Groenlandia, México, Islandia, partes de Centroamérica y el Caribe. La publicación se produjo en medio de las tensiones generadas por las reiteradas declaraciones de Trump sobre Groenlandia y por la disputa comercial entre Washington y Ottawa.

Islandia mantiene una estrecha relación de seguridad con Estados Unidos. El país, que no cuenta con fuerzas armadas propias desde su independencia en 1944, es miembro fundador de la OTAN y mantiene con Washington un acuerdo bilateral de defensa firmado en 1951.

La publicación también coincide con las recientes tensiones en torno a Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca. El primer ministro danés, Mette Frederiksen, reiteró que tanto el Gobierno como la población groenlandesa han expresado repetidamente que no desean convertirse en estadounidenses.