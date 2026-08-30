Google Maps rebautiza el lago Ontario como "Lake America" para los usuarios de EEUU, pero no para los de Canadá

Publicado por Carlos Dominguez 30 de agosto, 2026

El gigante tecnológico Google ha actualizado sus mapas para mostrar el lago Ontario como "Lake America" a los usuarios estadounidenses, después de que el presidente Donald Trump anunciara el cambio de nombre del cuerpo de agua. La decisión ha reavivado las tensiones con Canadá, un aliado histórico ahora inmerso en una disputa comercial con Washington.

Un cambio que solo ven los estadounidenses

Google explicó que los usuarios en Estados Unidos verán "Lake America" en sus dispositivos, mientras que los canadienses seguirarán viendo "Lake Ontario". Quienes se encuentren fuera de ambos países verán los dos nombres, según detalló la compañía en su blog.

La empresa justificó el cambio alineándose con el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de EEUU, la base de datos federal oficial para los nombres geográficos. "Dado que actualizamos Google Maps para reflejar los cambios de nombre en fuentes gubernamentales oficiales, que es el GNIS para EEUU, las personas que usen Maps en EEUU verán 'Lake America'", señaló Google.

Por el contrario, la aplicación de mapas de Apple, instalada de serie en todos los iPhone, no mencionaba "Lake America" en sus mapas hasta la mañana del domingo.

La respuesta canadiense



El primer ministro de Ontario, Doug Ford, criticó con dureza el domingo tanto la disputa comercial como el cambio de nombre del lago. "Es absolutamente retrógrado. Parecía sacado de Saturday Night Live cuando firmó un documento cambiándolo a 'Lake America'. Nadie lo va a llamar así", declaró Ford al programa This Week de la cadena ABC. "Es simplemente decepcionante".

El propio Trump intervino el domingo para afirmar que los estadounidenses "quieren fabricar sus propios coches". "Canadá nos ha estado estafando durante años. ¡Ya basta!", publicó el mandatario en su plataforma Truth Social.