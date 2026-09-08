Publicado por Israel Duro 8 de septiembre, 2026

La situación en Oriente Medio se ha agravado aún más, acercándose a una guerra regional, tras un ataque de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí que dejó al menos 73 heridos. Los dirigentes saudíes han anunciado que "tomarán todas las medidas necesarias para defender su soberanía". Además, Irán lanzó una amenaza contra las empresas estadounidenses de petróleo y gas mientras continúan los combates.

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el martes una serie de objetivos en Arabia Saudí, hiriendo a 73 personas, en su ataque más intenso desde que se reavivó el conflicto durante la guerra de Oriente Medio. Los terroristas respaldados por Irán afirmaron haber atacado el Aeropuerto Internacional de Abha, la base aérea del Rey Khalid e instalaciones pertenecientes al gigante petrolero estatal Aramco en Abha y Jizan, cerca de la frontera que comparten ambos países.

Las autoridades saudíes y los medios oficiales afirmaron que los ataques provocaron incendios y paradas temporales. Se trata del peor ataque de los hutíes desde que, en julio, se rompiera la tregua de cuatro años en la prolongada guerra civil de Yemen. Arabia Saudí "tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se exigía el cese de los ataques hutíes y de sus ataques contra el tráfico marítimo en el mar Rojo.

El precio del petróleo vuelve a rondar los 100 dólares por barril La escalada de tensión en Oriente Medio, con ataques a petroleros por parte de ambos bandos en los últimos días, ha provocado que los precios del petróleo se acerquen de nuevo a la barrera de los 100 dólares por barril.

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​El crudo Brent alcanzó los 99,31 dólares por barril en las primeras horas de la sesión bursátil europea, tras registrar una subida del 2,38%. Por su parte, el WTI se situó cerca de los 95 dólares por barril (94,66 dólares) tras un alza del 3,46%.

Los enfrentamientos han dejado cientos de muertos

Los hutíes desencadenaron la reanudación de las hostilidades en julio al permitir que un avión iraní aterrizara en Saná, desafiando el control saudí del espacio aéreo yemení. Ahora están presionando para hacerse con el control del territorio controlado por el Gobierno yemení a lo largo de la entrada sur del mar Rojo, con enfrentamientos que han dejado cientos de muertos y han obligado a miles de residentes a huir.

Los hutíes también han estado atacando petroleros saudíes en el mar Rojo, una ruta de exportación vital desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz como parte de su guerra con Estados Unidos.

"Ataques sin sentido"

Una coalición liderada por Arabia Saudí, que lleva desde 2015 luchando contra los hutíes en nombre del Gobierno, afirmó que respondería a los últimos ataques. "Los ataques sin sentido de la milicia terrorista hutí, los últimos de los cuales tuvieron como objetivo instalaciones civiles y económicas", provocaron 73 heridos entre la población civil, según el Mando Conjunto de las Fuerzas de la coalición. "El Mando también tomará todas las medidas y acciones necesarias para responder a las fuentes de la amenaza y neutralizar su peligro".

Según una fuente del Ministerio de Energía citada por la Agencia de Prensa Saudí, "varias instalaciones y centros del sector energético en la región sur del reino han sido objeto de ataques esta mañana". "Los ataques provocaron incendios en varios lugares, lo que provocó una interrupción temporal de algunas operaciones", así como varios heridos, según declaró la fuente.

Los ataques hutíes se produjeron después de que estos acusaran el lunes a Riad de llevar a cabo ataques en todo Yemen, incluido el mortífero bombardeo de una prisión. El ataque contra la cárcel de Al-Hazm, en el norte de Yemen , causó la muerte de 11 personas y dejó a 20 reclusos desaparecidos bajo los escombros, según informó el canal de televisión rebelde Almasirah, citando al jefe de Protección Civil de la provincia de Jawf.

Unas 18.500 personas han sido desplazadas

Los rebeldes también están intensificando su amplia ofensiva a lo largo de las líneas del frente en la costa occidental del mar Rojo en un intento por avanzar hacia el estrecho de Bab al-Mandab, la desembocadura del mar Rojo.

Unas 18.500 personas han sido desplazadas en las provincias conflictivas de Taiz y Hodeidah, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. "La cifra aumenta por horas", señaló en un comunicado el lunes.