Shein tropieza en su debut bursátil en Hong Kong y pierde más de 20% de su valor

Publicado por Diane Hernández 5 de septiembre, 2026

La plataforma de moda rápida Shein sufrió un complicado debut en la Bolsa de Hong Kong, donde sus acciones han caído más de un 20% desde que comenzaron a cotizar esta semana, en medio de dudas sobre su crecimiento y el impacto de nuevas restricciones comerciales.

La compañía, que llegó a estar valorada de forma privada en más de 100.000 millones de dólares, salió a bolsa con una valoración cercana a los 26.500 millones de dólares, una reducción de alrededor del 70% respecto a sus máximos anteriores, según datos recogidos por Breitbart News.

El estreno del martes fue inicialmente plano y las acciones comenzaron después a perder terreno. Para el jueves, el título había caído otro 5,22%, hasta los 43,6 dólares de Hong Kong, mientras los inversores mostraban preocupación por los riesgos regulatorios y comerciales que enfrenta la empresa.

El fin de una ventaja clave en Estados Unidos

Uno de los principales factores detrás de las dudas sobre Shein es el endurecimiento de las reglas para los envíos de bajo valor. Estados Unidos eliminó el tratamiento libre de aranceles que durante años permitió a plataformas como Shein enviar millones de pequeños paquetes directamente a consumidores estadounidenses a precios muy reducidos.

Reuters señala que esos cambios arancelarios golpearon los ingresos de la compañía en el primer trimestre de 2026 y debilitaron una de las principales ventajas competitivas de su modelo de negocio.

Pese al complicado estreno, la oferta pública inicial permitió a Shein recaudar aproximadamente 1.740 millones de dólares. La compañía busca ahora impulsar su expansión mediante adquisiciones y ya confirmó un acuerdo de unos 80 millones de dólares para comprar la marca estadounidense Everlane.

El desempeño bursátil supone un revés para una compañía que durante años se convirtió en uno de los mayores símbolos globales del comercio electrónico de bajo costo y la llamada fast fashion.