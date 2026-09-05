Escalada en el Golfo: EEUU destruyó tres petroleros ligados a la Guardia Revolucionaria
El Comando Central de Estados Unidos aseguró que las embarcaciones formaban parte de una red petrolera utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria y a sus aliados regionales.
Las fuerzas estadounidenses atacaron y dejaron fuera de servicio a tres petroleros iraníes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) después de que la organización militar lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses, informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
Según el comunicado oficial, un portaaviones y un destructor de misiles guiados de la Marina estadounidense lograron evadir los ataques iraníes y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.
Tres petroleros alcanzados
CENTCOM identificó a los buques como M/T Downy, atacado frente a la isla iraní de Kharg; M/T Stark 1, cerca de Jask; y M/T Kylo, localizado en el golfo de Omán.
Este último estaba vacío y fue alcanzado en varios puntos después de que su tripulación recibiera instrucciones de abandonar la embarcación, de acuerdo con el mando militar estadounidense.
Washington sostiene que los tres petroleros formaban parte de una red clandestina multimillonaria utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria y a sus grupos aliados en la región.
“Si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un coste económico aún mayor: eliminaremos tres de los suyos”, afirmó el comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, según el comunicado citado por la AFP.
Nueva escalada con Irán
La tensión también se concentra en el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo, donde Irán ha amenazado y restringido el tránsito de embarcaciones que no cuenten con su autorización.