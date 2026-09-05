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Escalada en el Golfo: EEUU destruyó tres petroleros ligados a la Guardia Revolucionaria

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que las embarcaciones formaban parte de una red petrolera utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria y a sus aliados regionales.

Armada de los EEUU, un F/A-18 Super Hornet 

Armada de los EEUU, un F/A-18 Super Hornet AFP / US NAVY / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS

Diane Hernández
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Diane Hernández

Las fuerzas estadounidenses atacaron y dejaron fuera de servicio a tres petroleros iraníes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) después de que la organización militar lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses, informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Según el comunicado oficial, un portaaviones y un destructor de misiles guiados de la Marina estadounidense lograron evadir los ataques iraníes y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

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Tres petroleros alcanzados

CENTCOM identificó a los buques como M/T Downy, atacado frente a la isla iraní de Kharg; M/T Stark 1, cerca de Jask; y M/T Kylo, localizado en el golfo de Omán.

Este último estaba vacío y fue alcanzado en varios puntos después de que su tripulación recibiera instrucciones de abandonar la embarcación, de acuerdo con el mando militar estadounidense.

Washington sostiene que los tres petroleros formaban parte de una red clandestina multimillonaria utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria y a sus grupos aliados en la región.

“Si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un coste económico aún mayor: eliminaremos tres de los suyos”, afirmó el comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, según el comunicado citado por la AFP.

Nueva escalada con Irán

El episodio se produce en medio de una creciente confrontación entre Washington y Teherán. En los últimos días, Estados Unidos ha atacado radares, sistemas de defensa aérea, activos marítimos y otras capacidades de la Guardia Revolucionaria, mientras Irán ha respondido con misiles y drones contra posiciones estadounidenses en la región.

​La tensión también se concentra en el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo, donde Irán ha amenazado y restringido el tránsito de embarcaciones que no cuenten con su autorización.

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