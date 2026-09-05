Escalada en el Golfo: EEUU destruyó tres petroleros ligados a la Guardia Revolucionaria

Armada de los EEUU, un F/A-18 Super Hornet AFP / US NAVY / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS

Publicado por Diane Hernández 5 de septiembre, 2026

Las fuerzas estadounidenses atacaron y dejaron fuera de servicio a tres petroleros iraníes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) después de que la organización militar lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses, informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Según el comunicado oficial, un portaaviones y un destructor de misiles guiados de la Marina estadounidense lograron evadir los ataques iraníes y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Tres petroleros alcanzados

CENTCOM identificó a los buques como M/T Downy, atacado frente a la isla iraní de Kharg; M/T Stark 1, cerca de Jask; y M/T Kylo, localizado en el golfo de Omán.

Este último estaba vacío y fue alcanzado en varios puntos después de que su tripulación recibiera instrucciones de abandonar la embarcación, de acuerdo con el mando militar estadounidense.

Washington sostiene que los tres petroleros formaban parte de una red clandestina multimillonaria utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria y a sus grupos aliados en la región.

“Si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un coste económico aún mayor: eliminaremos tres de los suyos”, afirmó el comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, según el comunicado citado por la AFP.