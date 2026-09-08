El secretario del Smithsonian, Lonnie Bunch, anuncia su jubilación ante la presión de Trump

El secretario del Smithsonian, Lonnie Bunch III, anunció este martes que se jubilaría al final de la guerra, según informó el Washington Post.

Su jubilación se produce en medio de la presión ejercida por la Administración Trump, que ha trabajado para renovar muchos de los museos y exposiciones del Instituto.

El año pasado, la administración notificó al Smithsonian que revisaría las exposiciones de los museos de cara al 250.º aniversario de los Estados Unidos.

"Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la alineación con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas", se leía en una carta enviada a Bunch en aquel momento.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.





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