La gobernadora demócrata de Nueva Jersey, en el punto de mira por sus políticas contra el ICE tras el atropello de la esposa de un alcalde por parte de un inmigrante ilegal

Publicado por Misty Severi 8 de septiembre, 2026

Los republicanos están criticando duramente a la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y sus políticas contrarias al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que un migrante ilegal huyera de los agentes y se estrellara en una importante autopista estatal, hiriendo a la esposa de un alcalde demócrata.

Un inmigrante ilegal intentaba huir de un control específico del ICE la semana pasada y se saltó un semáforo en rojo, lo que provocó que el vehículo chocara con un Tesla en North Brunswick.

La esposa del alcalde de East Brunswick, Brad Cohen, era una de las pasajeras del vehículo.

Los republicanos han argumentado que la aprobación por parte de Sherrill de la "Directiva de Confianza" supone un riesgo para la seguridad pública al limitar la capacidad de ICE para colaborar con los agentes de policía y que los demócratas se equivocan al responder a este tipo de incidentes pidiendo la abolición de ICE.

"Este es solo el último de una larga serie de incidentes de tráfico y accidentes de tráfico que no se producirían si Nueva Jersey no tuviera nuestra condición de santuario, que se codificó tan pronto como la gobernadora Sherrill asumió el cargo", declaró el legislador estatal republicano Paul Kanitra a Fox News en un artículo publicado el lunes.

"Todos luchamos en contra de ello. Les dijimos que esto provocaría el caos, y parece que los demócratas son incapaces de asumir la responsabilidad de sus propios actos", añadió.

El legislador estatal también arremetió contra Sherrill y otros demócratas por su incapacidad para asumir la responsabilidad de los incidentes, alegando que están haciendo todo lo posible por eludir la culpa.

"Al parecer, los demócratas son incapaces de asumir la responsabilidad de sus propias acciones en este asunto", afirmó. "Ni siquiera son capaces de reconocer el caos que están creando, y no paran de gritar y vociferar a todos los demás, tratando de encontrar a alguien a quien culpar. Es un poco ridículo. En cierto modo, se cosecha lo que se siembra".

El senador republicano estatal Mike Testa también afirmó que el ICE es fundamental para la seguridad pública y arremetió contra demócratas como la congresista de Nueva Jersey Bonnie Watson-Coleman por pedir la abolición del ICE.

"Creo que esto solo ha envalentonado a los inmigrantes ilegales para que se dediquen a comportamientos ilegales", dijo Testa. "Este inmigrante ilegal fue detenido legalmente por las autoridades federales, se saltó un semáforo en rojo huyendo de las autoridades federales y, por desgracia, atropelló a la esposa del alcalde de East Brunswick.

"Este es solo otro ejemplo de anarquía", continuó. "Y, lamentablemente, ha habido un respaldo por parte de izquierdistas radicales como la congresista Bonnie Watson Coleman, que afirma que se debería abolir el ICE en lugar de castigar realmente al delincuente que puso en peligro la vida de varios ciudadanos".

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X fpara más información.





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