La radiotelevisión pública canadiense CBC rectifica tras las críticas por pedir no llamar “terroristas” a los atentados del 11-S
La decisión se produjo después de las críticas recibidas en Estados Unidos y Canadá. Entre quienes cuestionaron públicamente la política estuvieron el director del FBI, Kash Patel, y el embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra.
La radiotelevisión pública canadiense CBC/Radio-Canadá modificó sus directrices periodísticas para permitir que sus periodistas describan directamente los atentados del 11 de septiembre de 2001 como un acto de terrorismo, después de la polémica generada por una directriz interna que indicaba que no debían referirse a ellos como “ataques terroristas”.
La decisión se produjo después de las críticas recibidas en Estados Unidos y Canadá. Entre quienes cuestionaron públicamente la política estuvieron el director del FBI, Kash Patel, y el embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra.
La controversia comenzó después de que trascendiera un fragmento de una guía interna de CBC News que indicaba: “No se refieran a los ataques del 11 de septiembre como ataques terroristas”. El documento recomendaba describir los acontecimientos como secuestros de aviones que terminaron con el impacto de aeronaves en Washington DC, Pensilvania y Manhattan.
CBC explicó que aquella directriz formaba parte de una política periodística de larga duración según la cual los términos “terrorista” y “terrorismo” deben utilizarse con cautela y, en determinados casos, atribuirse a una fuente.
Sin embargo, la publicación de la directriz provocó una fuerte reacción. Patel afirmó que cualquier agencia canadiense que no rechazara públicamente lo que calificó como una “bastardización de la historia” y un insulto a las víctimas del mayor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos “ya no tendrá un amigo” en el FBI.
“NUNCA OLVIDAREMOS EL 11-S”, añadió el director del FBI en su mensaje.
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Any agency in Canada that doesn’t publicly reject this bastardization of history, and an insult to the souls lost during our largest terrorist attack in US history will no longer have friend in this FBI… Not to mention our heroes that responded in the aftermath 🇺🇸— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 28, 2026
WE WILL NEVER…
Hoekstra también habló sobre la polémica. El embajador estadounidense en Canadá afirmó que durante este año el FBI ha participado o ha sido directamente responsable de varias operaciones destinadas a desarticular organizaciones terroristas y criminales violentas que operaban en Canadá.
“El fracaso en reconocer y confrontar ideologías radicales y terroristas pone en peligro de manera significativa nuestros esfuerzos para establecer y armonizar una asociación compartida de seguridad nacional y económica”, escribió Hoekstra.
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Just this year, @FBI has been instrumental in or directly responsible for multiple disruptions of significant terrorist and violent criminal organizations operating within Canada. Failure to recognize and confront radical and terrorist ideologies significantly endangers our… https://t.co/mTeyUfStgv— Ambassador Pete Hoekstra (@USAmbCanada) August 28, 2026
La presión llevó finalmente a CBC a modificar la aplicación de su política en el caso concreto del 11-S. Basem Boshra, director senior de estándares periodísticos y confianza pública de CBC News, explicó que la cadena había informado durante los últimos 25 años sobre los atentados como ataques perpetrados por Al Qaeda, la persecución de sus responsables y las miles de personas que murieron aquel día.
Boshra sostuvo que CBC “nunca ha dicho” que lo ocurrido el 11 de septiembre no fuera terrorismo y explicó que la cadena había utilizado hasta ahora esa caracterización mediante atribución a autoridades, gobiernos y otras fuentes.
"Que quede claro, CBC News nunca ha dicho que lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 no fuera terrorismo, como algunos comentaristas han afirmado en los últimos días. Hemos informado de forma completa y precisa sobre las razones y motivaciones de esos ataques, según lo determinado por la policía, los gobiernos y una comisión independiente. Simplemente nos hemos asegurado de citar las fuentes", aseguró Boshra en unas declaraciones recogidas por The New York Post.
Una nueva directriz
CBC indicó, no obstante, que mantendrá su práctica de atribuir las causas y motivaciones de nuevos actos de violencia política o ideológica a funcionarios y expertos.
La modificación se produce cuando se aproxima el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron miles de muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania y fueron perpetrados por miembros de Al Qaeda.