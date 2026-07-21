EEUU envía un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis

Publicado por Diane Hernández 21 de julio, 2026

La Administración Trump envió este martes un nuevo vuelo con ayuda humanitaria destinado al pueblo cubano, como parte del programa de asistencia de hasta 100 millones de dólares anunciado este año por el secretario de Estado, Marco Rubio, para responder a la creciente crisis económica y humanitaria que atraviesa la isla.

El cargamento despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami a bordo de un avión de carga de la aerolínea 7Air e incluye 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos, según informó la AFP.

La ayuda será distribuida por Catholic Relief Services (CRS) y Cáritas Cuba, organizaciones que Washington considera canales confiables para hacer llegar los suministros directamente a la población, sin intermediación del régimen cubano.

Ayuda directa al pueblo cubano

El envío forma parte de la iniciativa anunciada oficialmente por el Departamento de Estado el pasado 13 de mayo, cuando la Administración estadounidense ofreció hasta 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa para Cuba, condicionada a que las autoridades de la isla permitan una distribución independiente.

El programa contempla el envío de alimentos, medicamentos, productos de higiene y otros insumos esenciales destinados a aliviar el impacto de la escasez que afecta al país, agravada por los apagones, la falta de combustible y el deterioro del sistema sanitario.

Según explicó el Departamento de Estado, la asistencia busca beneficiar a entre 100.000 y 120.000 familias cubanas mediante una red de organizaciones humanitarias y religiosas con presencia en la isla.