Siete primeros ministros desde enero de 2016: la década de "caos" de Gran Bretaña

Publicado por AFP 20 de julio, 2026

Reino Unido se disponía este lunes a tener su séptimo primer ministro desde principios de 2016, con Andy Burnham asumiendo el cargo tras la dimisión de Keir Starmer.

El Partido Laborista había criticado el rápido recambio de liderazgo del Partido Conservador cuando este estaba en el Gobierno, pero luego se deshizo de su propio líder impopular en menos de dos años tras ganar las elecciones de julio de 2024.

El veterano político laborista Andy Burnham reconoció esta tendencia en su discurso de apertura, al afirmar que es "agudamente consciente" de la necesidad de una política más estable.

Starmer anunció su dimisión en junio tras meses de caída en picada en las encuestas y maniobras por parte de sus propios diputados, que han apoyado abrumadoramente a Burnham para que tome el relevo.

Starmer había arrasado en las elecciones generales de julio de 2024 con una victoria aplastante, poniendo fin a 14 años de gobierno conservador.

Había criticado el "caos" de estar cambiando constantemente de líderes bajo los conservadores, que pasaron por cinco primeros ministros entre 2016 y 2024, solo para ver cómo su propio partido tomaba el mismo camino.

Estos son los siete primeros ministros que han ocupado el cargo desde principios de 2016:

David Cameron, mayo de 2010 - julio de 2016

La decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea puso fin al segundo mandato de Cameron como primer ministro.

Después de que el país votara a favor de la salida en un referéndum celebrado en junio de 2016, Cameron, que había hecho campaña a favor de la permanencia en la Unión, dimitió.

Theresa May, julio de 2016 - julio de 2019

May asumió el cargo en medio de las repercusiones del Brexit tras un largo mandato en el cargo, notoriamente difícil, de ministra del Interior.

Al año siguiente convocó elecciones anticipadas para reforzar su posición en las negociaciones del Brexit, pero la medida le salió por la culata, ya que su partido resultó ser el más votado en el Parlamento, aunque sin mayoría.

Al no poder conseguir que el Parlamento aprobara su acuerdo sobre el Brexit, los conservadores sufrieron una dura derrota en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, lo que la llevó a dimitir.

Boris Johnson, julio de 2019 - septiembre de 2022

Johnson, un político inconformista famoso por haber forjado su carrera rompiendo las reglas, tuvo que hacer frente a la pandemia del covid y a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Llevó a los conservadores a la victoria en las elecciones generales anticipadas de diciembre de 2019.

Sin embargo, debilitado por los escándalos, finalmente se vio obligado a dimitir tras una cascada de renuncias de ministros y asesores.

Liz Truss, septiembre de 2022 - octubre de 2022

Truss fue primera ministra durante solo 49 días, el mandato más corto de la historia, antes de ser destituida por su desastroso mini-presupuesto de recortes fiscales.

Su programa económico alarmó a los mercados y llevó al Reino Unido al borde de una crisis financiera, lo que le hizo perder el apoyo de su propio partido.

Rishi Sunak, octubre de 2022 - julio de 2024

Sunak estuvo al frente del Gobierno durante 20 meses antes de perder las elecciones generales de 2024 frente a Starmer, lo que puso fin a 14 años de Gobierno conservador.

Aportó cierta estabilidad tras la debacle de Truss, , pero no logró poner fin a las encarnizadas luchas internas en el Partido Conservador .

El exfinancista, de acaudalada posición personal, acabó sin lograr conectar con los votantes de a pie que se enfrentan a una crisis del coste de la vida.

Keir Starmer, julio de 2024 - julio de 2026

Este hombre de 63 años se ganó el reconocimiento internacional por oponerse al presidente de EEUU, Donald Trump, en relación con la guerra de Irán y por mantener el apoyo europeo a Ucrania.

Pero en el ámbito doméstico tomó medidas impopulares para recortar el gasto social, que fueron suavizadas por los legisladores de izquierda, y para aumentar los costos de las empresas en medio de una crisis del costo de la vida.

Luchó contra el ascenso del partido de derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, y el Partido Laborista sufrió humillantes derrotas en las elecciones locales de mayo. Además, se cuestionó su criterio después de que nombrara y luego destituyera a Peter Mandelson como enviado a Washington, debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.