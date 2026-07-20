Andy Burnham se convierte en el nuevo primer ministro del Reino Unido

Publicado por Williams Perdomo 20 de julio, 2026

Andy Burnham se convirtió en primer ministro británico el lunes tras reunirse con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham y tiene previsto exponer su visión para el país tras suceder a Keir Starmer.

Starmer abandonó Downing Street este lunes por la mañana, insistiendo en su discurso de despedida en que sus dos años en el cargo habían hecho de Gran Bretaña un lugar mejor.

El monarca se reunió con Starmer para aceptar su dimisión, y Burnham llegó poco después para el procedimiento formal en el que el rey le pidió que formara el próximo Gobierno, a lo que él accedió.

El político de 56 años es el sexto primer ministro en llegar a Downing Street en los últimos 10 años.

"Confío en que Gran Bretaña es ahora más fuerte y más justa que hace dos años", declaró Starmer a los periodistas en su discurso de despedida frente a su oficina en el centro de Londres.

"Me voy con dignidad, con una sonrisa y orgulloso de todo lo que hemos logrado", añadió.

Burnham tendrá que afrontar una agenda repleta de retos y poco tiempo para dejar su huella.

En una entrevista concedida a The Times y publicada a última hora del domingo, Burnham afirmó que quería poner fin a una década de agitación política.

En su primer discurso, Burnham expondrá "las prioridades para restablecer la confianza en el Gobierno y dar a Gran Bretaña un respiro" en medio de la crisis del coste de la vida, según ha informado su equipo.

También se prevé que se aborden temas como el fomento del crecimiento y la descentralización del poder hacia las comunidades regionales.

También es probable que este lunes anuncie los nombramientos de sus altos cargos ministeriales, y todas las miradas estarán puestas en quién sustituirá a Rachel Reeves como ministra de Finanzas.

El exalcalde del Gran Manchester, apodado el Rey del Norte, ha sido impuesto por el Partido Laborista tras la dimisión de Starmer el mes pasado, ya que los diputados lo consideran la mejor oportunidad del partido para frenar al partido Reform UK de Nigel Farage.

Entre los desafíos más urgentes para Burnham se encuentran una economía tibia, los altos costos de endeudamiento del Gobierno, un gasto creciente en bienestar social y la llegada de inmigrantes ilegales en pequeñas embarcaciones, lo que ha impulsado el apoyo a la Reform.

Burnham declaró a The Times que adoptaría un "enfoque diferente respecto al gasto público y a la gestión de la economía, más centrado en la inversión temprana, la intervención temprana, en preparar a las personas para el éxito y en pagar mucho menos por el fracaso".

Starmer llevó al Partido Laborista al poder en julio de 2024 en una victoria electoral aplastante tras 14 años de Gobierno conservador.